На Урале арестовали подростка, который из ревности искромсал молотком девушку
В Екатеринбурге арестовали подростка, который убил подругу
В Екатеринбурге арестовали подростка, который убил подругу. Фото: Владимир Жабриков / Ura.ru
В Екатеринбурге суд арестовал подростка, который под наркотиками и алкоголем зарезал подругу из ревности. Всё это время юноша будет находиться в Кировградской колонии для несовершеннолетних, передаёт Ura.ru.
"Избрать меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. До 6 октября 2023 года", — постановил судья.
Напомним, трагедия произошла в ночь на 7 августа. Пара — 15-летний парень и 17-летняя девушка — собиралась отдохнуть, пока родители были в отъезде. В какой-то момент молодой человек приревновал подругу и набросился на неё с молотком, а затем утопил её в ванне и пытался расчленить. Сам подросток объяснил поступок ревностью, при этом он не испытывает вины и жалеет только себя.