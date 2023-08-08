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8 августа, 15:52

На Урале арестовали подростка, который из ревности искромсал молотком девушку

В Екатеринбурге арестовали подростка, который убил подругу

<p>В Екатеринбурге арестовали подростка, который убил подругу. Фото: <a href="https://ura.news/news/1052674019" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Владимир Жабриков / Ura.ru</a></p>

В Екатеринбурге арестовали подростка, который убил подругу. Фото: Владимир Жабриков / Ura.ru

В Екатеринбурге суд арестовал подростка, который под наркотиками и алкоголем зарезал подругу из ревности. Всё это время юноша будет находиться в Кировградской колонии для несовершеннолетних, передаёт Ura.ru.

"Избрать меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. До 6 октября 2023 года", — постановил судья.

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Напомним, трагедия произошла в ночь на 7 августа. Пара — 15-летний парень и 17-летняя девушка — собиралась отдохнуть, пока родители были в отъезде. В какой-то момент молодой человек приревновал подругу и набросился на неё с молотком, а затем утопил её в ванне и пытался расчленить. Сам подросток объяснил поступок ревностью, при этом он не испытывает вины и жалеет только себя.

Александра Вишнякова
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