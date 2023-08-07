"От лица остались ошмётки": Раскрыты подробности зверской расправы подростка над девушкой на Урале

15-летний подросток расправился с 17-летней девушкой в Екатеринбурге с особой жестокостью, вся квартира была в крови. Об этом рассказал её хозяин — отец мальчика, который пригласил будущих убийцу и жертву на ночёвку.

В разговоре с kp.ru он отметил, что подростки закупились спиртным и хотели повеселиться, пока взрослые были на даче, однако в какой-то момент между возлюбленными начался конфликт. Парень заявил, что девушка ему изменила, и "как с цепи сорвался". Он набросился на вторую половинку с молотком и стал топить её в ванной.

"После 22:00 мне пришла SMS о том, что девушку убивают. Мы испугались, позвонили в полицию. И помчались домой. <...> Я столько крови никогда в жизни не видел. От лица ничего не осталось. Просто ошмётки валялись", — сказал мужчина, добавив, что парень хотел расчленить тело девушки.

Также, по его словам, пара встречалась около года.

Сейчас в деле продолжают разбираться правоохранители. Полицейские совместно со следователями выясняют круг связей и знакомых всех участников криминальной истории, условия проживания, отношения в семьях, сообщил глава пресс-службы свердловского ГУ МВД Валерий Горелых.