Регион

Уведомления отключены

12 июля, 10:09

В Красноярском крае молодой человек убил возлюбленную и сжёг её тело в машине

<p>В Красноярском крае обнаружили сгоревший автомобиль с человеческими останками внутри. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/kras_mash" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kras Mash</a></p>

В Красноярском крае обнаружили сгоревший автомобиль с человеческими останками внутри. Обложка © Telegram / Kras Mash

В Красноярском крае молодой человек убил свою девушку, сжёг её тело в машине и скрылся. Об этом сообщает Kras Mash.

Подозреваемый по делу об убийстве девушки в Красноярском крае уроженец Хабаровска. Фото © Telegram / Kras Mash

Подозреваемый по делу об убийстве девушки в Красноярском крае уроженец Хабаровска. Фото © Telegram / Kras Mash

По данным телеграм-канала, сгоревший автомобиль нашли в пяти километрах от деревни Свищево. На нём не было номеров, а в салоне находились человеческие останки.

Владельцем машины оказался 27-летней уроженец города Хабаровска, отец которого в середине июня заявлял о том, что тот пропал вместе с 20-летней девушкой. Вскоре подозреваемого задержали в Москве. Его отправят в Красноярск для следственных действий.

В Омске ребёнок сошёл с ума после того, как у него на глазах мать убила отца

В Омске ребёнок сошёл с ума после того, как у него на глазах мать убила отца

Ранее Лайф рассказывал о том, что в Челябинской области была найдена убитой 12-летняя школьница, которая незадолго до этого пропала.

Илья Суриков
  • Новости
  • Происшествия
  • Криминал
  • Красноярский край

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров