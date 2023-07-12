В Красноярском крае молодой человек убил возлюбленную и сжёг её тело в машине
В Красноярском крае обнаружили сгоревший автомобиль с человеческими останками внутри. Обложка © Telegram / Kras Mash
В Красноярском крае молодой человек убил свою девушку, сжёг её тело в машине и скрылся. Об этом сообщает Kras Mash.
Подозреваемый по делу об убийстве девушки в Красноярском крае уроженец Хабаровска. Фото © Telegram / Kras Mash
По данным телеграм-канала, сгоревший автомобиль нашли в пяти километрах от деревни Свищево. На нём не было номеров, а в салоне находились человеческие останки.
Владельцем машины оказался 27-летней уроженец города Хабаровска, отец которого в середине июня заявлял о том, что тот пропал вместе с 20-летней девушкой. Вскоре подозреваемого задержали в Москве. Его отправят в Красноярск для следственных действий.
Ранее Лайф рассказывал о том, что в Челябинской области была найдена убитой 12-летняя школьница, которая незадолго до этого пропала.