Закопали в лесу: Пропавшую под Челябинском 12-летнюю девочку нашли убитой
Пропавшая в Челябинской области 12-летняя школьница найдена убитой
Убитая в Челябинской области 12-летняя школьница. Фото © "Лиза алерт"
Тело школьницы, пропавшей 9 июля в городе Сим Челябинской области, нашли с ножевыми ранениями в лесу. Подозреваемый в убийстве уже задержан, сообщает региональное управление СКР.
"По данным следствия, в вечернее время 9 июля в городе Сим подозреваемый нанёс ножевые ранения 12-летней девочке, после чего сокрыл тело в лесном массиве", — рассказали в ведомстве. Правоохранители намерены просить суд об аресте подозреваемого в расправе.
Ранее в Красноярском крае нашли мёртвым 14-летнего мальчика, пропавшего 6 июля. Тело обнаружили в озере, в семи километрах от деревни Марьясово, где он жил.