Закопали в лесу: Пропавшую под Челябинском 12-летнюю девочку нашли убитой

Тело школьницы, пропавшей 9 июля в городе Сим Челябинской области, нашли с ножевыми ранениями в лесу. Подозреваемый в убийстве уже задержан, сообщает региональное управление СКР.

"По данным следствия, в вечернее время 9 июля в городе Сим подозреваемый нанёс ножевые ранения 12-летней девочке, после чего сокрыл тело в лесном массиве", — рассказали в ведомстве. Правоохранители намерены просить суд об аресте подозреваемого в расправе.