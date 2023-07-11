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11 июля, 06:15
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Закопали в лесу: Пропавшую под Челябинском 12-летнюю девочку нашли убитой

Пропавшая в Челябинской области 12-летняя школьница найдена убитой

<p>Убитая в Челябинской области 12-летняя школьница. Фото © "Лиза алерт"</p>

Убитая в Челябинской области 12-летняя школьница. Фото © "Лиза алерт"

Тело школьницы, пропавшей 9 июля в городе Сим Челябинской области, нашли с ножевыми ранениями в лесу. Подозреваемый в убийстве уже задержан, сообщает региональное управление СКР.

"По данным следствия, в вечернее время 9 июля в городе Сим подозреваемый нанёс ножевые ранения 12-летней девочке, после чего сокрыл тело в лесном массиве", — рассказали в ведомстве. Правоохранители намерены просить суд об аресте подозреваемого в расправе.

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Андрей Бражников
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