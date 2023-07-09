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9 июля, 10:43

Пропавшего в Красноярском крае 14-летнего мальчика нашли мёртвым

МВД Красноярского края: Пропавший в Балахтинском районе мальчик найден мёртвым

<p>Пропавший в Балахтинском районе Красноярского края мальчик. Фото © telegram /  <a href="https://t.me/mvd_24/5993" target="_blank" rel="noopener noreferrer">МВД 24</a></p>

Пропавший в Балахтинском районе Красноярского края мальчик. Фото © telegram /  МВД 24

Пропавший в Балахтинском районе Красноярского края 14-летний подросток найден мёртвым. Об этом сообщила пресс-служба МВД по региону.

Поиски мальчика шли с 6 июля. В тот день он ушёл на выпас скота и не вернулся домой. Его тело нашли в озере, в семи километрах от деревни Марьясово, в которой он жил. Следственная группа работает над выяснением обстоятельств трагедии.

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А ранее во время сплава по реке в Бурятии пропали пятеро туристов из Новосибирска, которые перевернулись на катамаранах во время прохождения каньона. Всего в команде было восемь человек, троим из которых сразу удалось самостоятельно выбраться на берег. А четвёртого позже нашли живым.

Юрий Лысенко
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