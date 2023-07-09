Пропавшего в Красноярском крае 14-летнего мальчика нашли мёртвым

Пропавший в Балахтинском районе Красноярского края 14-летний подросток найден мёртвым. Об этом сообщила пресс-служба МВД по региону.

Поиски мальчика шли с 6 июля. В тот день он ушёл на выпас скота и не вернулся домой. Его тело нашли в озере, в семи километрах от деревни Марьясово, в которой он жил. Следственная группа работает над выяснением обстоятельств трагедии.