Пропавшего в Красноярском крае 14-летнего мальчика нашли мёртвым
МВД Красноярского края: Пропавший в Балахтинском районе мальчик найден мёртвым
Пропавший в Балахтинском районе Красноярского края мальчик. Фото © telegram / МВД 24
Пропавший в Балахтинском районе Красноярского края 14-летний подросток найден мёртвым. Об этом сообщила пресс-служба МВД по региону.
Поиски мальчика шли с 6 июля. В тот день он ушёл на выпас скота и не вернулся домой. Его тело нашли в озере, в семи километрах от деревни Марьясово, в которой он жил. Следственная группа работает над выяснением обстоятельств трагедии.
А ранее во время сплава по реке в Бурятии пропали пятеро туристов из Новосибирска, которые перевернулись на катамаранах во время прохождения каньона. Всего в команде было восемь человек, троим из которых сразу удалось самостоятельно выбраться на берег. А четвёртого позже нашли живым.