Москвич прыгнул в Теплостанский пруд и пропал

В Москве парень решил искупаться в Теплостанском пруду и пропал. Как пишет телеканал "360" со ссылкой на источник, 19-летний житель столицы отдыхал в компании на берегу водоёма, после чего разделся и прыгнул в воду.

Телефон и одежду пропавший оставил на берегу, их забрал его приятель. Экстренные службы уже в курсе происшествия. Молодого человека ищут.