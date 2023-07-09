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9 июля, 09:02

Москвич прыгнул в Теплостанский пруд и пропал

В Москве молодой человек пропал после купания в Теплостанском пруду

В Москве парень решил искупаться в Теплостанском пруду и пропал. Как пишет телеканал "360" со ссылкой на источник, 19-летний житель столицы отдыхал в компании на берегу водоёма, после чего разделся и прыгнул в воду.

Телефон и одежду пропавший оставил на берегу, их забрал его приятель. Экстренные службы уже в курсе происшествия. Молодого человека ищут.

В Москве очевидцы достали из реки тонущего ребёнка

В Москве очевидцы достали из реки тонущего ребёнка

Ранее Лайф рассказывал, как в московском районе Свиблово утонул мужчина, пытавшийся переплыть водоём со своим другом. Оба были пьяны, тело погибшего достали с четырёхметровой глубины. Лайф показывал кадры этой трагедии.

Обложка ©

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Матвей Константинов
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