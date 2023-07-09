Москвич прыгнул в Теплостанский пруд и пропал
В Москве молодой человек пропал после купания в Теплостанском пруду
В Москве парень решил искупаться в Теплостанском пруду и пропал. Как пишет телеканал "360" со ссылкой на источник, 19-летний житель столицы отдыхал в компании на берегу водоёма, после чего разделся и прыгнул в воду.
Телефон и одежду пропавший оставил на берегу, их забрал его приятель. Экстренные службы уже в курсе происшествия. Молодого человека ищут.
Ранее Лайф рассказывал, как в московском районе Свиблово утонул мужчина, пытавшийся переплыть водоём со своим другом. Оба были пьяны, тело погибшего достали с четырёхметровой глубины. Лайф показывал кадры этой трагедии.
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