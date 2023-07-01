В Москве очевидцы достали из реки тонущего ребёнка
SHOT: В Ново-Переделкине очевидцы спасли тонущего ребёнка
В московском районе Ново-Переделкино спасли мальчика, который едва не утонул в реке, сообщает SHOT.
По информации телеграм-канала, инцидент произошёл недалеко от 1-й Чоботовской аллеи. Малыш около шести лет пошёл ко дну, когда плавал в реке Сетунь. Когда очевидцы достали ребёнка из воды — он уже был без сознания. На место выехали сотрудники экстренных служб.
Ранее Лайф сообщал, что в Чувашии утонул главный прокурор республики. По нашим данным, 57-летнему Андрею Фомину стало плохо во время прохождения дистанции 2200 метров в рамках проходившего на Волге заплыва Chebswim.
ТАСС / Григорий Сысоев