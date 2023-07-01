Регион

Уведомления отключены

1 июля, 18:15

В Москве очевидцы достали из реки тонущего ребёнка

SHOT: В Ново-Переделкине очевидцы спасли тонущего ребёнка

В московском районе Ново-Переделкино спасли мальчика, который едва не утонул в реке, сообщает SHOT.

По информации телеграм-канала, инцидент произошёл недалеко от 1-й Чоботовской аллеи. Малыш около шести лет пошёл ко дну, когда плавал в реке Сетунь. Когда очевидцы достали ребёнка из воды — он уже был без сознания. На место выехали сотрудники экстренных служб.

Шестой за три дня ребёнок утонул во время купания в Приморье

Шестой за три дня ребёнок утонул во время купания в Приморье

Ранее Лайф сообщал, что в Чувашии утонул главный прокурор республики. По нашим данным, 57-летнему Андрею Фомину стало плохо во время прохождения дистанции 2200 метров в рамках проходившего на Волге заплыва Chebswim.

Обложка ©

ТАСС / Григорий Сысоев

Наталья Исакова
  • Новости
  • Дети
  • Происшествия
  • Москва

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров