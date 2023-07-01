В Москве очевидцы достали из реки тонущего ребёнка

По информации телеграм-канала, инцидент произошёл недалеко от 1-й Чоботовской аллеи. Малыш около шести лет пошёл ко дну, когда плавал в реке Сетунь. Когда очевидцы достали ребёнка из воды — он уже был без сознания. На место выехали сотрудники экстренных служб.