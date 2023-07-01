В Чувашии во время заплыва через Волгу утонул главный прокурор республики

По данным телеграм-канала, 57-летнему Фомину стало плохо во время прохождения дистанции в 2200 метров в рамках заплыва Chebswim, и он начал уходить под воду. К нему на помощь тут же кинулись спасатели, которые вытащили его из реки и передали медикам, но те, к сожалению, уже не смогли ему помочь. Официальных подтверждений гибели прокурора пока не поступало.