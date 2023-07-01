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1 июля, 12:32
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В Чувашии во время заплыва через Волгу утонул главный прокурор республики

SHOT: Прокурор Чувашии Фомин погиб во время массового заплыва через Волгу

<p>Андрей Фомин. Обложка ©<a href="https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_21/about-the-proc/management/e361f1d1-719b-4b25-acd7-a041f692bc19" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> Пресс-служба прокуратуры Чувашии</a></p>

Андрей Фомин. Обложка © Пресс-служба прокуратуры Чувашии

Прокурор Чувашской Республики Андрей Фомин утонул во время массового заплыва через Волгу, сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, 57-летнему Фомину стало плохо во время прохождения дистанции в 2200 метров в рамках заплыва Chebswim, и он начал уходить под воду. К нему на помощь тут же кинулись спасатели, которые вытащили его из реки и передали медикам, но те, к сожалению, уже не смогли ему помочь. Официальных подтверждений гибели прокурора пока не поступало.

Уроженец Владимирской области Андрей Фомин возглавлял прокуратуру Чувашии с 30 июня 2020 года. До этого он работал на различных должностях в Ярославской области, а также был первым заместителем прокурора Крыма.

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Наталья Исакова
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