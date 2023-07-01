В Чувашии во время заплыва через Волгу утонул главный прокурор республики
SHOT: Прокурор Чувашии Фомин погиб во время массового заплыва через Волгу
Андрей Фомин. Обложка © Пресс-служба прокуратуры Чувашии
Прокурор Чувашской Республики Андрей Фомин утонул во время массового заплыва через Волгу, сообщает SHOT.
По данным телеграм-канала, 57-летнему Фомину стало плохо во время прохождения дистанции в 2200 метров в рамках заплыва Chebswim, и он начал уходить под воду. К нему на помощь тут же кинулись спасатели, которые вытащили его из реки и передали медикам, но те, к сожалению, уже не смогли ему помочь. Официальных подтверждений гибели прокурора пока не поступало.
Уроженец Владимирской области Андрей Фомин возглавлял прокуратуру Чувашии с 30 июня 2020 года. До этого он работал на различных должностях в Ярославской области, а также был первым заместителем прокурора Крыма.
Ранее Лайф сообщал, что в Самаре на соревнованиях по триатлону погиб 37-летний житель Екатеринбурга. Он прыгнул с баржи в Волгу и пропал, позже его нашли мёртвым.