В Якутии девятиклассница утонула в бассейне во время выпускного

В Якутии ученица девятого класса умерла прямо во время вечеринки в честь выпускного. 15-летняя девочка купалась в бассейне и внезапно потеряла сознание.

"Предварительно установлено, что 29.06.2023 года в ходе выезда классом на территорию экопарка во время купания в бассейне ребёнок потерял сознание, впоследствии скончался", — сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Инцидент случился в экопарке "Орто Дойду" возле села Тёхтюр. По данным телеграм-канала SHOT, праздник организовали родители, они арендовали несколько домиков. На мероприятие пригласили классного руководителя. Когда же подростки пошли купаться, родители и учительница остались в ресторане, где проходил банкет. Неожиданно одна из выпускниц потеряла сознание в воде, её вытащили из бассейна и вызвали скорую. Родители девочки попытались самостоятельно привести в чувство дочь, и это получилось, но ненадолго.

По словам работников экопарка, у школьницы случился инсульт, а у прибывших позднее на место врачей не было оборудования для реанимации. Прокуратура выясняет причину и обстоятельства гибели выпускницы.