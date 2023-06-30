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30 июня, 07:30

В Якутии девятиклассница утонула в бассейне во время выпускного

<p>Бассейн в якутском экопарке, где погибла выпускница. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/tprocsakha/4919" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Прокуратура Республики Саха (Якутия)</a></p>

Бассейн в якутском экопарке, где погибла выпускница. Обложка © Telegram / Прокуратура Республики Саха (Якутия)

В Якутии ученица девятого класса умерла прямо во время вечеринки в честь выпускного. 15-летняя девочка купалась в бассейне и внезапно потеряла сознание.

"Предварительно установлено, что 29.06.2023 года в ходе выезда классом на территорию экопарка во время купания в бассейне ребёнок потерял сознание, впоследствии скончался", — сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Инцидент случился в экопарке "Орто Дойду" возле села Тёхтюр. По данным телеграм-канала SHOT, праздник организовали родители, они арендовали несколько домиков. На мероприятие пригласили классного руководителя. Когда же подростки пошли купаться, родители и учительница остались в ресторане, где проходил банкет. Неожиданно одна из выпускниц потеряла сознание в воде, её вытащили из бассейна и вызвали скорую. Родители девочки попытались самостоятельно привести в чувство дочь, и это получилось, но ненадолго.

По словам работников экопарка, у школьницы случился инсульт, а у прибывших позднее на место врачей не было оборудования для реанимации. Прокуратура выясняет причину и обстоятельства гибели выпускницы.

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А ранее школьница случайно погибла в бане отчима под Иркутском, надышавшись газом. Девушка приехала к нему за вещами умершей мамы. Спустя время родственники заметили, что школьницы уже долго нет, а потом нашли её тело в бане. Предварительная причина смерти — отравление.

Светлана Оперук
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