15-летняя школьница приехала к отчиму за вещами умершей мамы и погибла в его бане
Школьница случайно погибла в бане отчима под Иркутском, надышавшись газом
В деревне Куда Иркутского района выясняют обстоятельства трагической смерти 15-летней девушки. Как стало известно SHOT, школьницу нашли мёртвой в бане отчима.
Восьмиклассница с тётей приехала к отчиму забрать вещи матери, которая умерла полтора месяца назад. В какой-то момент девочка ушла в баню. Заметив, что её слишком долго нет, родные пошли посмотреть, всё ли в порядке. Они нашли школьницу уже мёртвой рядом с 50-литровым газовым баллоном, вентиль которого был приоткрыт. Предварительная причина смерти — отравление, уже назначена судмедэкспертиза. Следователям также предстоит выяснить, сама ли погибшая открыла баллон или была утечка.
А ранее Россию потрясла история гибели шестилетнего мальчика, которого искали с 27 июня в Екатеринбурге. Опекунша заявила, что он ушёл из дома и пропал. Волонтёры и силовики организовали поиски ребёнка. Но спустя несколько дней была задержана сама женщина по делу об убийстве мальчика. Органы опеки забрали у неё остальных шестерых детей. А сегодня, 29 июня, утром в Екатеринбурге нашли тело пропавшего малыша. Оказалось, что он умер полгода назад.
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