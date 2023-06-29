15-летняя школьница приехала к отчиму за вещами умершей мамы и погибла в его бане

В деревне Куда Иркутского района выясняют обстоятельства трагической смерти 15-летней девушки. Как стало известно SHOT, школьницу нашли мёртвой в бане отчима.

Восьмиклассница с тётей приехала к отчиму забрать вещи матери, которая умерла полтора месяца назад. В какой-то момент девочка ушла в баню. Заметив, что её слишком долго нет, родные пошли посмотреть, всё ли в порядке. Они нашли школьницу уже мёртвой рядом с 50-литровым газовым баллоном, вентиль которого был приоткрыт. Предварительная причина смерти — отравление, уже назначена судмедэкспертиза. Следователям также предстоит выяснить, сама ли погибшая открыла баллон или была утечка.