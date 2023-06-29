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29 июня, 04:01
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В Екатеринбурге нашли тело пропавшего шестилетнего мальчика

В Екатеринбурге на территории гаражного комплекса нашли тело пропавшего шестилетнего мальчика. Как сообщили в Следственном комитете, смерть ребёнка наступила ещё несколько месяцев назад.

Назначена судебно-медицинская экспертиза. Опекун скрыла от правоохранителей факт гибели мальчика, в то же время сами указанные сотрудники не приняли необходимых мер по установлению обстоятельств жизни малолетнего в семье опекуна, что и позволило продолжительное время скрывать произошедшее. Следователям дано указание о возбуждении уголовного дела в отношении органов опеки.

По данным свердловского управления МВД, тело ребёнка было спрятано в большой сумке на территории гаражного комплекса в Чкаловском районе Екатеринбурга.

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Напомним, для поисков ребёнка была организована масштабная операция. Позднее опекун мальчика была задержана по делу о его убийстве. Органы опеки забрали у неё остальных детей.

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VK / lizaalertekb

Лариса Сафронова
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