В Екатеринбурге нашли тело пропавшего шестилетнего мальчика

В Екатеринбурге на территории гаражного комплекса нашли тело пропавшего шестилетнего мальчика. Как сообщили в Следственном комитете, смерть ребёнка наступила ещё несколько месяцев назад.

Назначена судебно-медицинская экспертиза. Опекун скрыла от правоохранителей факт гибели мальчика, в то же время сами указанные сотрудники не приняли необходимых мер по установлению обстоятельств жизни малолетнего в семье опекуна, что и позволило продолжительное время скрывать произошедшее. Следователям дано указание о возбуждении уголовного дела в отношении органов опеки.