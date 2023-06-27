В Екатеринбурге силовики и волонтёры уже сутки ищут пропавшего мальчика с необычным именем
В Екатеринбурге ушёл из дома и пропал шестилетний Далер Бобиев
Пропавший Далер Бобиев. Фото © Пресс-служба СУ СКР по Свердловской области
В Екатеринбурге вот уже больше суток ищут пропавшего шестилетнего Далера Бобиева (отзывается на имя Костя). Ребёнок вышел из дома на улице Симферопольской в районе Вторчермет 26 июня примерно в семь часов утра, и с тех пор о нём ничего не известно.
В поисках задействованы десятки людей, пишет kp.ru. Это волонтёры "Прорыва", "Лизы алерт", полицейские, специалисты Следственного комитета и наряды ДПС. Уральская "Комсомолка" сообщает приметы Далера: рост 97 сантиметров, худощавое телосложение, светлые короткие русые волосы. Мальчик был одет в чёрный спортивный комбинезон, на левой штанине и спине надписи белого цвета, на правой руке — белая эмблема. Местные СМИ уточняют, что малыш нуждается в медицинской помощи: у него заболевание, из-за которого он может не понимать, что потерялся. Мальчик не чувствует ни жары, ни холода, но при этом вынослив и может уйти далеко.
По данным Ura.ru, на помощь волонтёрам из Екатеринбурга уже выдвинулись добровольцы и кинологи из Челябинска.
Если вам известна информация о местонахождении ребёнка, позвоните волонтёрам "Лизы алерт". Их номер: +7 (800) 700-54-52.
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