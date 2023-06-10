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10 июня, 00:49

В джунглях Колумбии спустя 40 дней нашли детей с разбившегося самолёта

<p>Военные помогают найденным детям. Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/petrogustavo" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Gustavo Petro</a></p>

Военные помогают найденным детям. Обложка © Twitter / Gustavo Petro

Четверо детей, находившихся на разбившемся 1 мая самолёте Cessna 206, найдены живыми. Информацию подтвердил президент Колумбии Густаво Петро.

"Радость для всей страны! Четверо детей, потерявшихся 40 дней назад в колумбийских джунглях, найдены живыми", — написал Петро в "Твиттере".

Ранее местная газета Tiempo сообщала, что дети были найдены живыми. Они обезвожены и пострадали от укусов насекомых.

В лайнере дверь открылась ещё при посадке, и пассажиров чуть не сдуло

В лайнере дверь открылась ещё при посадке, и пассажиров чуть не сдуло

Самолёт, летевший из муниципалитета Солано в город Сан-Хосе-дель-Гуавьяре, потерпел крушение 1 мая. Пилот сообщил об отказе двигателя и подал аварийный сигнал. Обнаружить воздушное судно смогли лишь спустя 370 часов поисков. Военные нашли также тела трёх взрослых в лесных зарослях. А вот находившихся на борту детей не было ни в салоне, ни в окрестностях.

Ранее Лайф писал, что молния ударила в самолёт, летевший из Владивостока в Москву. Пассажиры при этом только услышали негромкий щелчок и могли видеть короткую вспышку.

Артур Лапсаков
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