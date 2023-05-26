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26 мая, 08:24

В лайнере дверь открылась ещё при посадке, и пассажиров чуть не сдуло

В пассажирском самолёте Asiana Airlines открылась дверь во время посадки

В пассажирском самолёте авиакомпании Asiana Airlines в Южной Корее открылась дверь во время полёта. Внутренний рейс совершался с острова Чеджудо до аэропорта. По данным агентства Yonhap, авиалайнер выполнял внутренний рейс с острова Чеджудо в город Тэгу.

Дверь самолета открылась прямо во время посадки. Видео © Twitter / Pratimach_98 / aviationbrk

На борту находилось 194 пассажира, в том числе школьники, которые летели для участия в спортивных соревнованиях. Дверь самолёта внезапно открылась незадолго до посадки и была в таком состоянии в момент приземления. Никто из пассажиров не получил серьёзных травм, но у некоторых появились проблемы с дыханием из-за шока от происходящего. Девять человек госпитализировали после такой необычной посадки.

Как оказалось, дверь открыл один из пассажиров, сидящих рядом с выходом. Он рассказал авиакомпании, что случайно задел аварийный люк на двери. Теперь обстоятельства инцидента выясняет полиция.

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Прокатились с ветерком: У пассажирского Ан-26 компании "ИрАэро" во время полёта открылась дверь

Ранее Лайф рассказывал, что пассажир рейса Москва – Магадан пытался выйти из самолёта во время полёта. Мужчину остановили и жёстко скрутили другие пассажиры, а также бортпроводники.

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Twitter / Pratimach_98 / aviationbrk

Светлана Оперук
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