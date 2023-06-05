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5 июня, 02:50

Молния ударила в самолёт, летевший из Владивостока в Москву

Молния ударила в самолёт "Аэрофлота", выполнявшего рейс из Владивостока в Москву. Как пишет портал "Восток-Медиа" со ссылкой на источник, на полёт это не повлияло.

В самолёт рейса Владивосток – Москва ударила молния. Видео © Telegram / Кухня "Аэрофлота"

Всё произошло после взлёта, когда борт вошёл в плотную облачность. Пассажиры при этом только услышали негромкий щелчок. Некоторые рассказали, что видели короткую вспышку. Как можно заметить на опубликованных кадрах, молния попала в фюзеляж самолёта между крыльев.

В пролетающий над Сибирью пассажирский A320 ударила молния

В пролетающий над Сибирью пассажирский A320 ударила молния

Ранее Лайф рассказывал, что в летевший из Турции в Россию самолёт ударила молния. Воздушное судно даже пришлось посадить, но обошлось без пострадавших.

Обложка ©

Telegram / Кухня "Аэрофлота"

Юлия Коновалова
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