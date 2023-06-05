Молния ударила в самолёт, летевший из Владивостока в Москву
Молния ударила в самолёт "Аэрофлота", выполнявшего рейс из Владивостока в Москву. Как пишет портал "Восток-Медиа" со ссылкой на источник, на полёт это не повлияло.
В самолёт рейса Владивосток – Москва ударила молния. Видео © Telegram / Кухня "Аэрофлота"
Всё произошло после взлёта, когда борт вошёл в плотную облачность. Пассажиры при этом только услышали негромкий щелчок. Некоторые рассказали, что видели короткую вспышку. Как можно заметить на опубликованных кадрах, молния попала в фюзеляж самолёта между крыльев.
Ранее Лайф рассказывал, что в летевший из Турции в Россию самолёт ударила молния. Воздушное судно даже пришлось посадить, но обошлось без пострадавших.
Telegram / Кухня "Аэрофлота"