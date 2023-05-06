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6 мая, 12:09

В летевший из Турции в Россию самолёт ударила молния

В самолёт, летевший из Анталии в Екатеринбург, ударила молния. Воздушное судно пришлось посадить, сообщает портал E1.

Момент удара молнии в самолёт. Видео © Telegram / E1.RU

Один из пассажиров записал случившееся на видео. Он снимал происходящее за окном с момента взлёта. Судя по кадрам, молния попала в крыло самолёта.

"Мы набрали высоту, вышли из грозы, и командир объявил, что в самолёт попала молния и мы идём на посадку в аэропорт для проверки состояния электроники", — отметил автор видео.

Внеземное явление: На месте удара молнии нашли инопланетные объекты

Внеземное явление: На месте удара молнии нашли инопланетные объекты

По словам пассажира, после удара молнии в самолёте начались неполадки с электроникой, поэтому воздушное судно срочно вернули на землю. Туристов оставили ждать следующего рейса, им предложили еду и напитки в бургерной.

Ранее Лайф писал о том, что пилотов самолёта, летевшего из Хабаровска в Иркутск, пытались ослепить лазером во время взлёта.

Обложка ©

Telegram / E1.RU

Илья Суриков
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