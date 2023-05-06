В летевший из Турции в Россию самолёт ударила молния
В самолёт, летевший из Анталии в Екатеринбург, ударила молния. Воздушное судно пришлось посадить, сообщает портал E1.
Момент удара молнии в самолёт. Видео © Telegram / E1.RU
Один из пассажиров записал случившееся на видео. Он снимал происходящее за окном с момента взлёта. Судя по кадрам, молния попала в крыло самолёта.
"Мы набрали высоту, вышли из грозы, и командир объявил, что в самолёт попала молния и мы идём на посадку в аэропорт для проверки состояния электроники", — отметил автор видео.
По словам пассажира, после удара молнии в самолёте начались неполадки с электроникой, поэтому воздушное судно срочно вернули на землю. Туристов оставили ждать следующего рейса, им предложили еду и напитки в бургерной.
Ранее Лайф писал о том, что пилотов самолёта, летевшего из Хабаровска в Иркутск, пытались ослепить лазером во время взлёта.
Telegram / E1.RU