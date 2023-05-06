В летевший из Турции в Россию самолёт ударила молния

В самолёт, летевший из Анталии в Екатеринбург, ударила молния. Воздушное судно пришлось посадить, сообщает портал E1.

Момент удара молнии в самолёт. Видео © Telegram / E1.RU

Один из пассажиров записал случившееся на видео. Он снимал происходящее за окном с момента взлёта. Судя по кадрам, молния попала в крыло самолёта.

"Мы набрали высоту, вышли из грозы, и командир объявил, что в самолёт попала молния и мы идём на посадку в аэропорт для проверки состояния электроники", — отметил автор видео.

По словам пассажира, после удара молнии в самолёте начались неполадки с электроникой, поэтому воздушное судно срочно вернули на землю. Туристов оставили ждать следующего рейса, им предложили еду и напитки в бургерной.