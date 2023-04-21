Внеземное явление: На месте удара молнии нашли инопланетные объекты Загадочные сферы содержат материалы, которые не встречаются в земной природе. До сих пор подобное находили разве что в метеоритах или в районах их падения. 20 апреля, 23:40 Обложка © Shutterstock

Если поинтересоваться прогнозом погоды во Флориде, то сразу становится понятно, почему запуски ракет с мыса Канаверал с точки зрения их планирования — сплошное наказание. Этот регион — чемпион Америки по количеству гроз. Есть даже подсчёты, что на каждом квадратном километре штата за год вспыхивает в среднем 83 молнии.

Так вот, однажды летом 2012 года в городе Нью-Порт-Ричи после очередной стихии местные жители увидели разбитое молнией дерево. Обычное дело. А на месте удара они нашли любопытный предмет — кристалл под названием фульгурит. По сути, расплавленный при ударе молнии кварцевый песок, из которого вот так по воле природы спонтанно получилось стекло. Для Флориды, учитывая погодные особенности, тоже не редкость. Тем не менее вещь интересная, особенно учёным, поэтому сообразительные хозяева находки благополучно её продали, и она попала в руки исследователей. После этого содержимое фульгурита стало "раскрываться" как матрёшка.

Кристалл, найденный на месте удара молнии в США (слева), и извлечённые из него сферические структуры (справа). Фото © Nature

Сначала внутри кристалла нашли некие сферы — шарики размером примерно в сантиметр. Они, как выяснилось, состоят из соединения железа с кремнием — вещества под названием силицид железа. И у учёных есть примерное представление, как оно появилось. Дело в том, что в таких дождливых регионах почва всё время накапливает оксид железа, то есть ржавчину. И эта ржавчина покрывает корни деревьев. А при ударе молнии она сплавилась с веществом самих корней и с другими веществами в почве, и вышли такие шарики. Но это ещё не самое интересное.

А самое интересное то, что в шариках обнаружилось вот такое соединение: CaHPO3. Это фосфат кальция. Но конкретно такой фосфат кальция — именно с этой формулой — до сих пор в земной природе не видели. А видели только в метеоритах и в породах на местах их падения. Метеорит падает с такой силой, что при ударе о землю происходит небольшой взрыв, породы под ним тоже расплавляются и порождают совершенно необычные вещества.

В лунных породах тоже находили нечто подобное. Кстати, довольно широко известны случаи обнаружения на поверхности Луны удивительных стеклянных шариков, и это результат того же процесса — сплавления грунта при падении небесного тела. Чтобы получился идеально ровный шарик, надо, чтобы при обрушении камня с неба расплавленный реголит поднялся кверху в виде брызг. Эти брызги прямо на лету застывают и падают уже твёрдыми шариками. На Луне их довольно много по той простой причине, что там нет атмосферы и ничто не защищает поверхность от летящих с неба метеоритов.

Стеклянные шарики на поверхности Луны. Фото © Ziao

Значит, теперь выясняется, что такие внеземные соединения могут возникать и в земной природе. В этом смысле вот ещё что интересно: учёные установили, что жизнь на Земле смогла возникнуть во многом благодаря именно содержащим фосфор органическим соединениям. И много лет считалось, что такие соединения тоже могут появляться только при падении метеоритов — и чудо на нашей планете свершилось из-за космической бомбардировки. Но недавно учёные обнаружили, что с тем же успехом эти соединения порождаются молниями.

Авторы Адель Романенкова