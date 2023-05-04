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4 мая, 07:43

В Хабаровске пилотов самолёта попытались ослепить лазером при взлёте

<p>Обложка © ТАСС / Юрий Смитюк</p>

Обложка © ТАСС / Юрий Смитюк

Пилотов самолёта, летевшего из Хабаровска в Иркутск, пытались ослепить лазером во время взлёта. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, инцидент произошёл 3 мая. Airbus A319 авиакомпании "Аврора" преодолел 10 километров после взлёта, и в этот момент кто-то начал светить лазером прямо в глаза членам экипажа. Это продолжалось шесть секунд.

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К счастью, аварии удалось избежать. Проводится проверка, человека, пытавшегося ослепить пилотов, ищут.

Ранее в Санкт-Петербурге пытались ослепить лазером пилотов при посадке самолёта, летевшего из Сочи. Сообщалось, что луч был направлен со стороны жилых домов, которые находятся рядом с аэропортом Пулково.

Никита Никонов
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