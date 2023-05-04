В Хабаровске пилотов самолёта попытались ослепить лазером при взлёте

Пилотов самолёта, летевшего из Хабаровска в Иркутск, пытались ослепить лазером во время взлёта. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, инцидент произошёл 3 мая. Airbus A319 авиакомпании "Аврора" преодолел 10 километров после взлёта, и в этот момент кто-то начал светить лазером прямо в глаза членам экипажа. Это продолжалось шесть секунд.

К счастью, аварии удалось избежать. Проводится проверка, человека, пытавшегося ослепить пилотов, ищут.