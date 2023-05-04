В Хабаровске пилотов самолёта попытались ослепить лазером при взлёте
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Пилотов самолёта, летевшего из Хабаровска в Иркутск, пытались ослепить лазером во время взлёта. Об этом сообщает SHOT.
По данным телеграм-канала, инцидент произошёл 3 мая. Airbus A319 авиакомпании "Аврора" преодолел 10 километров после взлёта, и в этот момент кто-то начал светить лазером прямо в глаза членам экипажа. Это продолжалось шесть секунд.
К счастью, аварии удалось избежать. Проводится проверка, человека, пытавшегося ослепить пилотов, ищут.
Ранее в Санкт-Петербурге пытались ослепить лазером пилотов при посадке самолёта, летевшего из Сочи. Сообщалось, что луч был направлен со стороны жилых домов, которые находятся рядом с аэропортом Пулково.