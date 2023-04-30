В Петербурге пытались ослепить лазером пилотов при посадке самолёта

При посадке самолёта в петербургском аэропорту Пулково неизвестный пытался ослепить пилотов зелёным лазером. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, речь идёт о самолёте рейса Сочи – Санкт-Петербург. Инцидент произошёл 29 апреля около 18:50. Во время посадки в кабину пилотов кто-то светил лазером.

По предварительной информации, луч был направлен со стороны жилых домов, которые находятся рядом с аэропортом. Посадка, несмотря на инцидент, прошла успешно. Правоохранители проводят проверку по факту случившегося.