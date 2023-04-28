Российскому бизнес-джету дважды отказали в заправке в аэропорту Аргентины

Прибывший в Аргентину из РФ частный самолёт Bombardier не смог после посадки заправиться в двух аэропортах из-за антироссийских санкций. Как сообщает газета La Nacion, нефтяные компании отказались предоставлять грузовые услуги.

22 апреля самолёт российской компании "РусДжет" приземлился в городе Эль-Калафате. Экипаж лайнера попросил провести заправку, но работающие в аэропорту нефтяные компании ответили отказом из-за опасения вторичных санкций США. Как уточняет La Nacion со ссылкой на аргентинские и парагвайские источники, самолёт пробыл на стоянке у взлётно-посадочной полосы сутки.

На следующий день, 23 апреля, самолёт вылетел в Буэнос-Айрес, где ему также отказали в заправке. Пополнить запасы топлива экипажу удалось только в Парагвае, после чего воздушное судно вернулось в аргентинскую столицу для вылета в Бразилию.