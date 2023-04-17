КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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17 апреля, 05:57

Поляки возмутились пролетающими над страной россиянами

Портал Onet насчитал пять турецких самолётов с россиянами в небе над Польшей

Российские туристы продолжают летать над Польшей, пользуясь услугами иностранных авиакомпаний. Об этом пишет портал Onet.

"Россияне обходят запрет на полёты над Польшей. Так, в преддверии Пасхи туристы из Москвы и других городов спокойно пролетали над Польшей, несмотря на введённые против России санкции. Как это возможно?" — задался вопросом автор статьи.

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В материале говорится, что популярные у туристов авиакомпании, например Turkish Airlines, продолжают летать в РФ. Так, только сегодня над Польшей пролетят пять самолётов по маршруту Москва – Стамбул, пишет Onet. Также издание приводит слова атташе по культуре и туризму Посольства Турции в России Илькера Озкана, который прогнозирует увеличение числа туристов из РФ до шести миллионов в 2023 году. Это значит, что российских туристов в небе над Польшей станет ещё больше.

Ранее Лайф рассказывал, как украинцы угодили в русский "котёл" на Кипре и взбесили поляков. При этом сообщалось, что российские туристы, несмотря на санкции, чувствуют себя на острове "исключительно хорошо".

Обложка ©

Unsplash

Никита Никонов
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