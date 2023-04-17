Поляки возмутились пролетающими над страной россиянами

"Россияне обходят запрет на полёты над Польшей. Так, в преддверии Пасхи туристы из Москвы и других городов спокойно пролетали над Польшей, несмотря на введённые против России санкции. Как это возможно?" — задался вопросом автор статьи.

В материале говорится, что популярные у туристов авиакомпании, например Turkish Airlines, продолжают летать в РФ. Так, только сегодня над Польшей пролетят пять самолётов по маршруту Москва – Стамбул, пишет Onet. Также издание приводит слова атташе по культуре и туризму Посольства Турции в России Илькера Озкана, который прогнозирует увеличение числа туристов из РФ до шести миллионов в 2023 году. Это значит, что российских туристов в небе над Польшей станет ещё больше.