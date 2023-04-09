ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ: КАРТА СТРАН, КУДА СБЕЖАЛИ РОССИЙСКИЕ АРТИСТЫ И БЛОГЕРЫ

Регион

Уведомления отключены

9 апреля, 06:12
3903

Украинцы угодили в русский "котёл" на Кипре и взбесили поляков

Onet: Украинцы на Кипре оказались среди русских и вызвали недовольство поляков

Живущие на Кипре украинские беженцы вызывают недовольство местного населения и осевших на острове поляков. Об этом рассказал журналист издания Onet Пётр Кашувара.

"Постоянные жители Кипра, кажется, даже более позитивно относятся к русским, чем к украинцам", — отметил репортёр после поездки на остров.

"Всё кончено": Германский курорт пришёл к "полному краху" без россиян

"Всё кончено": Германский курорт пришёл к "полному краху" без россиян

Так, живущая на Кипре с 2008 года полячка Катажина рассказала, что российские туристы оставляли много денег, но сегодня их стало меньше и доходы упали. Также женщина возмутилась поведением приехавших на остров украинцев.

"Каждое утро они кричат ​​из окна, что их беспокоит шум и они не могут уснуть. Они спасаются или приехали сюда отдохнуть?" — сказала Катажина.

Украинка решила подать в суд на итальянского мэра за любовь к России

Украинка решила подать в суд на итальянского мэра за любовь к России

Полячка добавила, что беженцы, в отличие от местных, "всё получают от государства". К тому же, по её словам, поселившиеся на Кипре украинцы совсем не бедняки. У некоторых из них даже есть собственные дома, которые они сдают туристам, а сами живут в центрах помощи беженцам и пользуются социальной помощью, указала Катажина, назвав таких людей "украинскими бизнесменами".

По словам Кашувары, несмотря на санкции, российские туристы чувствуют себя на Кипре "исключительно хорошо". Русская речь звучит почти в каждом магазине, кроме того, в ресторанах можно прочитать меню на русском. Сопровождавшая журналиста украинка Елена рассказала историю с посещением одного заведения, где многие гости говорили по-русски.

Поляки убедились в необходимости денацификации Украины после приезда беженцев

Поляки убедились в необходимости денацификации Украины после приезда беженцев

"Несмотря на то, что некоторые (столики) были ещё свободны, ко мне подошёл официант и сказал, что мест больше нет, они вот-вот закрывают кухню и не могут меня обслужить. Я подумала, что это немного странно, потому что это было время обеда. Я ушла, а когда вернулась через несколько часов, ресторан всё ещё был полон гостей. Думаю, меня попросили уйти из-за того, что на моём рюкзаке было сердце в цветах украинского флага", — пожаловалась Елена.

Ранее стало известно, что кипрский суд приговорил к шести месяцам тюрьмы украинку, напавшую с ножом на россиян. Инцидент произошёл в августе прошлого года во время празднования Дня флага РФ в Ларнаке.

Обложка ©

Unsplash

Никита Никонов
  • Новости
  • кипр
  • Украина

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров