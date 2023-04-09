Украинцы угодили в русский "котёл" на Кипре и взбесили поляков

Живущие на Кипре украинские беженцы вызывают недовольство местного населения и осевших на острове поляков. Об этом рассказал журналист издания Onet Пётр Кашувара.

"Постоянные жители Кипра, кажется, даже более позитивно относятся к русским, чем к украинцам", — отметил репортёр после поездки на остров.

Так, живущая на Кипре с 2008 года полячка Катажина рассказала, что российские туристы оставляли много денег, но сегодня их стало меньше и доходы упали. Также женщина возмутилась поведением приехавших на остров украинцев.

"Каждое утро они кричат ​​из окна, что их беспокоит шум и они не могут уснуть. Они спасаются или приехали сюда отдохнуть?" — сказала Катажина.

Полячка добавила, что беженцы, в отличие от местных, "всё получают от государства". К тому же, по её словам, поселившиеся на Кипре украинцы совсем не бедняки. У некоторых из них даже есть собственные дома, которые они сдают туристам, а сами живут в центрах помощи беженцам и пользуются социальной помощью, указала Катажина, назвав таких людей "украинскими бизнесменами".

По словам Кашувары, несмотря на санкции, российские туристы чувствуют себя на Кипре "исключительно хорошо". Русская речь звучит почти в каждом магазине, кроме того, в ресторанах можно прочитать меню на русском. Сопровождавшая журналиста украинка Елена рассказала историю с посещением одного заведения, где многие гости говорили по-русски.