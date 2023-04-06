Украинка решила подать в суд на итальянского мэра за любовь к России
Obozrevatel: Украинка хочет судиться с итальянским мэром из-за концерта Нетребко
Проживающая в Италии украинка Наталья Гебрич обвинила мэра города Ареццо Алессандро Гинелли в поддержке российских артистов, и планирует подать иск суд. Об этом пишет украинское издание Obozrevatel.
"В качестве доказательств она указала, что благодаря мэру в городе прошёл концерт оперной певицы Анны Нетребко", — говорится в материале.
Кроме того, украинка считает, что градоначальник не запрещает культурные мероприятия, связанные с Россией. Она убеждена, что позиция главы города помогает РФ одерживать победу на культурном фронте в Европе. Женщина также обвиняет чиновника, что он около года игнорирует схожие обращения других украинских активистов, а прошлой осенью разрешил проведение выставки скульптора Фабио Виале, чьи произведения косвенно вдохновлены российской культурой.
Ранее Лайф рассказывал, что оперу в Нью-Йорке обязали выплатить Анне Нетребко 200 тысяч долларов за отмену выступлений. Решение судья обосновал тем, что между театром и певицей был заключён контракт, который предусматривает выплату артисту гонорара даже в случае отмены выступления.
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