Украинка решила подать в суд на итальянского мэра за любовь к России

Проживающая в Италии украинка Наталья Гебрич обвинила мэра города Ареццо Алессандро Гинелли в поддержке российских артистов, и планирует подать иск суд. Об этом пишет украинское издание Obozrevatel.

"В качестве доказательств она указала, что благодаря мэру в городе прошёл концерт оперной певицы Анны Нетребко", — говорится в материале.

Кроме того, украинка считает, что градоначальник не запрещает культурные мероприятия, связанные с Россией. Она убеждена, что позиция главы города помогает РФ одерживать победу на культурном фронте в Европе. Женщина также обвиняет чиновника, что он около года игнорирует схожие обращения других украинских активистов, а прошлой осенью разрешил проведение выставки скульптора Фабио Виале, чьи произведения косвенно вдохновлены российской культурой.