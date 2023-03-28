Кипрский суд приговорил к шести месяцам тюрьмы украинку, напавшую с ножом на россиян
Окружной суд кипрской провинции Ларнака вынес решение в отношении украинки, напавшей на проживавших на острове россиян в августе 2022 года. Её приговорили к полугоду тюремного заключения.
Украинка с ножом напала на россиян на Кипре. Видео © Twitter / Ghost of Zeepo
"Гражданка Украины приговорена судом к шести месяцам тюрьмы", — сказал координатор действий кипрской общественности в поддержку потерпевших от действий украинки Микис Филаниотис.
Напомним, в августе прошлого года на Кипре 55-летняя украинка напала с ножом на россиян, отмечавших День российского флага в Ларнаке. Полиция задержала её.
ТАСС / Валерий Шарифулин