Кипрский суд приговорил к шести месяцам тюрьмы украинку, напавшую с ножом на россиян

Окружной суд кипрской провинции Ларнака вынес решение в отношении украинки, напавшей на проживавших на острове россиян в августе 2022 года. Её приговорили к полугоду тюремного заключения.

Украинка с ножом напала на россиян на Кипре. Видео © Twitter / Ghost of Zeepo

"Гражданка Украины приговорена судом к шести месяцам тюрьмы", — сказал координатор действий кипрской общественности в поддержку потерпевших от действий украинки Микис Филаниотис.