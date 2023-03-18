Нетребко получит от Нью-Йоркской оперы 200 тысяч долларов

Третейский судья Говард Эдельман в феврале этого года постановил руководству театра "Метрополитен-опера" в Нью-Йорке выплатить российской оперной певице Анне Нетребко 200 тысяч долларов в качестве компенсации за отменённые в прошлом году 13 выступлений. Об этом сообщает газета The New York Times.

Решение судья обосновал тем, что между театром и певицей был заключён контракт, который предусматривает выплату артисту гонорара даже в случае отмены выступления. При этом сам театр настаивал, что Нетребко не имела право на выплату, поскольку отказалась осудить российскую спецоперацию на Украине. Однако инстанция сочла, что певица имеет право на то, чтобы быть "сторонницей Путина" и её позиция не представляется неправомерной.

Изначально Нетребко хотела получить 400 тысяч долларов, в том числе за отмену выступлений, запланированных на 2023 год. Однако эти требования судья отклонил, поскольку договорённость о гастролях не была закреплена контрактом. В то же время саму певицу оштрафовали на 30 тысяч долларов за "крайне неуместные" высказывания после начала СВО.

Также NYT пишет, что 17 марта "Метрополитен-опера" объявила об увольнении супруга Нетребко азербайджанского певца Юсифа Эйвазова.