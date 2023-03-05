Хамившая русским Анна Нетребко лишилась квартиры в Манхэттене

Ряд антироссийских заявлений, сделанных оперной певицей Анной Нетребко, не помогли ей изменить ситуацию с массовой отменой концертов за рубежом. Как пишет kp.ru, обвинения в предательстве от россиян она парирует австрийской пропиской и желанием заботиться о семье. Тем временем неумолимо падают её доходы.

На данный момент в Венской государственной опере она поёт лишь в одной постановке, а год назад её и вовсе убрали с афиш. Однако позже директор театра заявил, что не считает верным запретить Нетребко "работать в стране, гражданкой которой она является".

Причём некоторые площадки порвали с ней окончательно: нью-йоркская Метрополитен-опера разорвала контракт, потребовав доказать отсутствие связей с Россией. Из-за этого она была вынуждена продать купленную на 30 лет в ипотеку квартиру в Манхэттене — главном районе финансовой столицы США. Аналогичные проблемы приключились с Нетребко и в Германии.

"Баварская опера расторгла со мной июльский контракт из-за того, что я выставила фотографию с Гергиевым", — рассказывала артистка.

Тем не менее мировая популярность не позволила Нетребко лишиться заработка: в ближайшее время у неё запланированы выступления в Гонконге, Токио, Милане, Вероне и на фестивале в Висбадене. Но гонорары дивы стали в десять раз меньше из-за отмены концертов по всему миру, а также в России. Её выступления в Европе оцениваются в €20–30 тысяч, хотя раньше ей платили €200–300 тысяч. В рублях средний гонорар певицы за коммерческий концерт составляет 2 миллиона 400 тысяч.