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26 марта, 01:52
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"Всё кончено": Германский курорт пришёл к "полному краху" без россиян

Schwaebische Zeitung: Курорт Баден-Баден оказался на грани выживания без россиян

Германский Баден-Баден без русских гибнет как туристический город, они более 200 лет в большом количестве ездили отдыхать на этот курорт. Об этом пишет издание Schwaebische Zeitung. С приходом весны там уже нет ничего, похожего на то, что было раньше. Об этом рассказала зампредседателя городского Немецко–российского культурного общества Валентина Юшина.

"Всё кончено. Русские больше не приедут", — сказала она.

По её словам, без россиян Баден-Баден проходит через "поворотный момент", терпя полный крах из-за гибели ресторанов, отелей, множества роскошных бутиков. К тому же туда приезжает больше украинских беженцев, чем в другие города на юго-западе страны.

По данным издания, большинство россиян уже продали недвижимость, которой владели в Баден-Бадене. Кроме того, в местном аэропорту было конфисковано несколько самолётов, а российский дирижёр Валерий Гергиев был вынужден перестать сотрудничать с местным концертным залом. По словам Юшиной, которая переехала в Баден-Вюртемберг 30 лет назад, тогда город процветал, все были буквально зациклены на русских.

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Ранее сообщалось, что европейские страны выдвигают невыполнимые условия для получения виз российскими туристами.

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Wikipedia / A.Savin

Анатолий Симоненко
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