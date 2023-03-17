Индия ввела ограничения на пребывание российских туристов по электронным туристическим визам. По новым правилам путешественники могут оставаться в стране в течение одного календарного года в общей сложности не более 180 дней, сообщило в "Твиттере" Посольство РФ в Нью-Дели.

"Период непрерывного пребывания на территории Индии для граждан России по электронным туристическим визам не должен превышать 90 дней, а суммарная продолжительность пребывания в течение одного календарного года не должна превышать 180 дней", — уточнили в дипмиссии и добавили, что изменения распространяются и на уже выданные документы.

Ранее по электронной туристической визе россияне в стране могли оставаться и более 180 дней в году, но не более 90 дней подряд. Нововведения касаются и приезжих из других государств.