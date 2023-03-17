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17 марта, 15:10

Индия ввела ограничения на пребывание российских туристов

Индия ввела ограничения на пребывание российских туристов по электронным туристическим визам. По новым правилам путешественники могут оставаться в стране в течение одного календарного года в общей сложности не более 180 дней, сообщило в "Твиттере" Посольство РФ в Нью-Дели.

"Период непрерывного пребывания на территории Индии для граждан России по электронным туристическим визам не должен превышать 90 дней, а суммарная продолжительность пребывания в течение одного календарного года не должна превышать 180 дней", — уточнили в дипмиссии и добавили, что изменения распространяются и на уже выданные документы.

Ранее по электронной туристической визе россияне в стране могли оставаться и более 180 дней в году, но не более 90 дней подряд. Нововведения касаются и приезжих из других государств.

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Ранее Лайф рассказывал, что на Бали решили ужесточить требования к поведению и одежде туристов. Местные власти хотят призвать приезжающих с уважением относиться к чувствам жителей острова и его традициям.

Обложка ©

Shutterstock

Андрей Бражников
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