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10 марта, 07:09

Названы самые популярные у туристов российские регионы

Краснодарский край стал лидером среди регионов РФ по количеству турпоездок в 2022 году

Самым популярным туристическим направлением в России стал Краснодарский край. Количество совершённых туда в 2022 году поездок превысило 20 миллионов, передаёт RT со ссылкой на данные Росстата.

В лидеры также выбились Московская и Ленинградская области — сюда было совершено по 15,2 миллиона поездок. А что касается Москвы и Санкт-Петербурга, было зафиксировано 14,2 и 8,1 миллиона поездок соответственно.

При этом наименее популярными направлениями оказались Ненецкий (17,6 тысячи поездок) и Чукотский автономный округ (30 тысяч поездок), Еврейская автономная область (35,5 тысячи), Магаданская область (54,1 тысячи) и Республика Тыва (72,2 тысячи).

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Freepik

Николь Вербер
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