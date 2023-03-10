Названы самые популярные у туристов российские регионы

Самым популярным туристическим направлением в России стал Краснодарский край. Количество совершённых туда в 2022 году поездок превысило 20 миллионов, передаёт RT со ссылкой на данные Росстата.

В лидеры также выбились Московская и Ленинградская области — сюда было совершено по 15,2 миллиона поездок. А что касается Москвы и Санкт-Петербурга, было зафиксировано 14,2 и 8,1 миллиона поездок соответственно.

При этом наименее популярными направлениями оказались Ненецкий (17,6 тысячи поездок) и Чукотский автономный округ (30 тысяч поездок), Еврейская автономная область (35,5 тысячи), Магаданская область (54,1 тысячи) и Республика Тыва (72,2 тысячи).