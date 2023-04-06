Поляки убедились в необходимости денацификации Украины после приезда беженцев
Myśl Polska: Беженцы убедили Польшу в необходимости денацификации Украины
Беженцы с Украины, которые прибыли в Польшу, убедили в необходимости денацификации Незалежной. Такое мнение выразил обозреватель местного издания Myśl Polska Конрад Ренкас.
"Мы наблюдаем у приезжих последствия многолетней нацистской идеологической обработки. Государственный культ Степана Бандеры, Романа Шухевича и других нацистских коллаборационистов оставил неизгладимый след на поколениях украинцев", — говорится в его материале.
Как указал Ренкас, "Украина — это территория, где абсолютно необходима денацификация". По мнению автора статьи, наплыв украинских беженцев ставит Европу в ситуацию экзистенциальной опасности. Кроме того, он подчеркнул, что в Польшу приехали нацисты, которые нападали на беззащитных демонстрантов, подожгли людей в одесском Доме профсоюзов в 2014 году. Также Ренкас добавил, что массовая миграция украинцев на территорию ЕС угрожает дестабилизацией как минимум в макрорегиональном масштабе, "ведёт к дезорганизации наших экономик и выводит нас на конфронтацию с врагом, который ошибочно считался побеждённым: с нацизмом".
Ранее Лайф писал, что в Румынии начали выселять украинских беженцев из-за новых правил. Местные жители требуют, чтобы граждане Незалежной искали новое жильё или начали платить за проживание.
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