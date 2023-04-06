Как указал Ренкас, "Украина — это территория, где абсолютно необходима денацификация". По мнению автора статьи, наплыв украинских беженцев ставит Европу в ситуацию экзистенциальной опасности. Кроме того, он подчеркнул, что в Польшу приехали нацисты, которые нападали на беззащитных демонстрантов, подожгли людей в одесском Доме профсоюзов в 2014 году. Также Ренкас добавил, что массовая миграция украинцев на территорию ЕС угрожает дестабилизацией как минимум в макрорегиональном масштабе, "ведёт к дезорганизации наших экономик и выводит нас на конфронтацию с врагом, который ошибочно считался побеждённым: с нацизмом".