Румыны стали массово выселять украинских беженцев

Жители Румынии стали требовать, чтобы украинские беженцы, которых они ранее приютили, искали новое жильё или начали платить за проживание. Это связано с тем, что власти задолжали своим гражданам по программе "50/20", а также с планируемыми поправками в законодательство. Вскоре приехавших с Украины ограничат в денежной поддержке.

Как пишет издание Adevarul, сейчас румынам по программе "50/20" должны платить компенсацию за каждого украинца: 50 (850 рублей) и 20 леев (340 рублей) за день проживания и питания беженцев в их доме. Согласно новым правилам, правительство будет выдавать на украинскую семью две тысячи леев (34 тысячи рублей) за четыре месяца, причём хозяин должен за это время обеспечить гостей работой.

Собственников жилья такое не устраивает. Если до сих пор из-за ощутимой поддержки от правительства многие старались приютить большие семьи украинцев, то теперь хотят от них избавиться или предлагают им платить за аренду жилья.

"Программа заканчивается, государство перестаёт платить, ищите с оплатой аренды", — цитирует издание комментарии румын к постам в Сети, где украинцы жалуются на то, что их выставляют.