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31 марта, 02:46

В Литве потребовали от украинских беженцев учить язык

Глава языковой госинспекции Литвы Валотка потребовал от украинских беженцев учить язык

Председатель литовской Государственной языковой инспекции Аудрюс Валотка заявил, что проживающим в Литве украинским беженцам необходимо учить литовский язык. Его слова приводит LRT.

Валотка призвал граждан страны быть "более требовательными" и защищать родной язык. Подобные "нарративы", добавил он, в стране десятилетиями звучали от "колонистов".

"И когда теперь люди, те же украинские военные беженцы, говорят то же самое, литовцы сразу вспоминают, где они слышали такие выражения", сказал Валотка в интервью LRT.

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Глава инспекции отметил, что общественность может из-за этого изменить отношение к украинским беженцам. Сейчас многие литовцы говорят на русском и используют этот язык для коммуникации с украинцами, однако такое лояльное отношение не будет продолжаться всегда, подытожил Валотка.

Ранее в Британии рассказали, как украинские беженцы разочаровались в "сливках Европы". Всему виной стала программа Соединённого Королевства "Дома для Украины", которая оказалась наполненной бюрократической волокитой и непонятными правилами.

Обложка ©

Unsplash

Юлия Коновалова
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