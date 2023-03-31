В Литве потребовали от украинских беженцев учить язык

Председатель литовской Государственной языковой инспекции Аудрюс Валотка заявил, что проживающим в Литве украинским беженцам необходимо учить литовский язык. Его слова приводит LRT.

Валотка призвал граждан страны быть "более требовательными" и защищать родной язык. Подобные "нарративы", добавил он, в стране десятилетиями звучали от "колонистов".

"И когда теперь люди, те же украинские военные беженцы, говорят то же самое, литовцы сразу вспоминают, где они слышали такие выражения", — сказал Валотка в интервью LRT.

Глава инспекции отметил, что общественность может из-за этого изменить отношение к украинским беженцам. Сейчас многие литовцы говорят на русском и используют этот язык для коммуникации с украинцами, однако такое лояльное отношение не будет продолжаться всегда, подытожил Валотка.