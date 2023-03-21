В Британии рассказали, как украинские беженцы разочаровались в "сливках Европы"
Telegraph: Мечты украинских беженцев о жилье для них в Британии разбились о бюрократию
Мечты беженцев с Украины о том, что им удастся остаться в Великобритании благодаря программе "Дома для Украины", разбились о бюрократическую волокиту и непонятные правила. Об этом в колонке для Telegraph написала обозреватель Мария Чаплия.
"Тысячи украинцев быстро присоединились к этой схеме, полагая, что они направляются в "сливки Европы". Вместо этого беженцы быстро оказались втянутыми в бесконечный круговорот великой британской бюрократии", — отметила Чаплия.
По словам автора материала, беженцы столкнулись с проблемами с поиском курсов, долгим ожиданием получения вида на жительство в королевстве, что ещё сильнее подорвало программу "Дома для Украины". Кроме того, многие местные семьи хотели бы вернуть свои дома, однако для этого им нужно выгнать беженцев на улицу.
Ранее Лайф рассказывал, как украинские беженцы пожаловались на жителей Восточной Германии из-за оскорблений и порчи их автомобилей.
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