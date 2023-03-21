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21 марта, 05:47

В Британии рассказали, как украинские беженцы разочаровались в "сливках Европы"

Telegraph: Мечты украинских беженцев о жилье для них в Британии разбились о бюрократию

Мечты беженцев с Украины о том, что им удастся остаться в Великобритании благодаря программе "Дома для Украины", разбились о бюрократическую волокиту и непонятные правила. Об этом в колонке для Telegraph написала обозреватель Мария Чаплия.

"Тысячи украинцев быстро присоединились к этой схеме, полагая, что они направляются в "сливки Европы". Вместо этого беженцы быстро оказались втянутыми в бесконечный круговорот великой британской бюрократии", — отметила Чаплия.

По словам автора материала, беженцы столкнулись с проблемами с поиском курсов, долгим ожиданием получения вида на жительство в королевстве, что ещё сильнее подорвало программу "Дома для Украины". Кроме того, многие местные семьи хотели бы вернуть свои дома, однако для этого им нужно выгнать беженцев на улицу.

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freepik.com / vwalakte

Артур Белкин
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