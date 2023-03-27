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27 марта, 14:29

Президент Словакии заявила о снижении поддержки Украины среди граждан

Президент Словакии Чапутова: Всё меньше граждан республики поддерживают Украину

Всё меньше жителей Словакии выступают за поддержку Украины. Об этом заявила президент страны Зузана Чапутова в ходе Братиславской конференции по внешней политике.

"Что касается возможной военной помощи, то наши ресурсы ограничены. Если мы не будем инвестировать в собственную оборонную промышленность, останемся беззащитны. Общественная поддержка Украины также иссякает", — приводит её слова Idnes.

При этом многие жители республики всё же готовы принимать беженцев с Украины, но большинство считает, что после прибытия в страну такого числа иностранцев снижается уровень жизни граждан. Чапутова подчеркнула, что в Словакии уменьшается и общественная поддержка действий властей из-за "дезинформации и неверного истолкования".

"Из-за этого увеличивается разрыв между решениями, которые мы принимаем как государство, и отношением наших граждан к происходящему", — добавила президент Словакии.

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Ранее Словакия передала Украине первые истребители МиГ-29. Всего партия будет состоять из 13 выведенных из состава национальных ВВС самолётов. МИД России за это жёстко отчитал республику и добавил, что эти истребители пополнят статистику сбитых самолётов на Украине.

Обложка ©

ТАСС / Zuma

Светлана Оперук
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