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21 февраля, 22:42

Глава МИД Словакии матом послал премьера Венгрии за позицию по Украине

Глава МИД Словакии Растислав Качер послал матом премьер-министра Венгрии Виктора Орбана за пророссийскую политику и позицию по Украине. Об этом пишет издание pluska.sk.

Министр заявил, что военная помощь Киеву является морально правильной, а Европа едина в этой позиции, и лишь Венгрия держится в стороне. Качер назвал отвратительной позицию Орбана и напомнил его слова о том, что украинский конфликт не имеет отношения к Европе. После этого глава словацкого МИД нецензурным выражением послал венгерского политика.

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ТАСС / АР / Andreea Alexandru

Юлия Коновалова
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