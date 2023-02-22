Глава МИД Словакии матом послал премьера Венгрии за позицию по Украине
Глава МИД Словакии Растислав Качер послал матом премьер-министра Венгрии Виктора Орбана за пророссийскую политику и позицию по Украине. Об этом пишет издание pluska.sk.
Министр заявил, что военная помощь Киеву является морально правильной, а Европа едина в этой позиции, и лишь Венгрия держится в стороне. Качер назвал отвратительной позицию Орбана и напомнил его слова о том, что украинский конфликт не имеет отношения к Европе. После этого глава словацкого МИД нецензурным выражением послал венгерского политика.
Ранее Лайф писал, что Словакия перечислила условия для передачи танков Т-72 Украине. Пресс-секретарь Минобороны республики Мартина Ковал-Какашчикова отметила, что передача произойдёт в обмен на современную западную бронетехнику.
ТАСС / АР / Andreea Alexandru