Словакия хочет начать процесс передачи Украине самолётов МиГ-29
Глава Минобороны Словакии Надь выступил за поставки истребителей МиГ-29 Украине
Министр обороны Словакии Ярослав Надь предлагает поставить истребители Украине. По его словам, которые приводит Reuters, сейчас Братислава никак не использует самолёты.
"Мы можем либо продать истребители МиГ-29, либо поставить их Украине, где они действительно могут помочь", — заявил Надь.
При этом глава ведомства добавил, что решение по этому вопросу принято ещё не было.
В свою очередь, премьер-министр страны Эдуард Хегер заявил, что Братислава намерена начать процесс подготовки к передаче Киеву самолётов МиГ-29, находившихся ранее в собственности Минобороны страны.
Ранее министр национальной обороны Польши заявил о готовности передать Украине истребители F-16, но только после принятия странами НАТО совместного решения.