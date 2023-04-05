Эстонский министр закатила праздничный ужин в честь изгнания украинских беженцев
Эстонский министр Рийсало устраивает ужин в честь отъезда украинских беженцев
Министр социальной защиты Эстонии Сигне Рийсало. Фото © Facebook (запрещён в РФ) / Sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo
Министр социальной защиты Эстонии Сигне Рийсало организует благодарственный ужин в украинском ресторане, чтобы отпраздновать выселение беженцев из Незалежной, временно проживавших в домах на двух улицах в Таллине. Украинцы пробыли там не больше недели.
"Я называю это не празднованием, а благодарностью, поскольку все люди, которые помогали беженцам, заслуживают внимания и благодарности", — сказала министр изданию Postimees.
Приглашение на ужин пришло и местным волонтёрам, но они отреагировали на него слишком резко и теперь хотят бойкотировать мероприятие.
"Это издевательство? Насколько лицемерны могут быть Министерство социальных дел, министр и Департамент социального страхования в игре в помощь военным беженцам?" — удивилась одна из женщин.
Вдобавок эстонка назвала застолье циничным высмеиванием усилий волонтёров и самих украинцев. Участвовать в мероприятии она не будет, предупредила волонтёр.
Ранее стало известно, что в Румынии начали выселять украинских беженцев из-за новых правил. Местные жители требуют, чтобы украинские беженцы искали новое жильё или начали платить за проживание.