Эстонский министр закатила праздничный ужин в честь изгнания украинских беженцев

Министр социальной защиты Эстонии Сигне Рийсало организует благодарственный ужин в украинском ресторане, чтобы отпраздновать выселение беженцев из Незалежной, временно проживавших в домах на двух улицах в Таллине. Украинцы пробыли там не больше недели.

"Я называю это не празднованием, а благодарностью, поскольку все люди, которые помогали беженцам, заслуживают внимания и благодарности", — сказала министр изданию Postimees.

Приглашение на ужин пришло и местным волонтёрам, но они отреагировали на него слишком резко и теперь хотят бойкотировать мероприятие.

"Это издевательство? Насколько лицемерны могут быть Министерство социальных дел, министр и Департамент социального страхования в игре в помощь военным беженцам?" — удивилась одна из женщин.

Вдобавок эстонка назвала застолье циничным высмеиванием усилий волонтёров и самих украинцев. Участвовать в мероприятии она не будет, предупредила волонтёр.