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5 апреля, 16:23

Эстонский министр закатила праздничный ужин в честь изгнания украинских беженцев

Эстонский министр Рийсало устраивает ужин в честь отъезда украинских беженцев

<p>Министр социальной защиты Эстонии Сигне Рийсало. Фото © Facebook (запрещён в РФ) / Sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo</p>

Министр социальной защиты Эстонии Сигне Рийсало. Фото © Facebook (запрещён в РФ) / Sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo

Министр социальной защиты Эстонии Сигне Рийсало организует благодарственный ужин в украинском ресторане, чтобы отпраздновать выселение беженцев из Незалежной, временно проживавших в домах на двух улицах в Таллине. Украинцы пробыли там не больше недели.

"Я называю это не празднованием, а благодарностью, поскольку все люди, которые помогали беженцам, заслуживают внимания и благодарности", — сказала министр изданию Postimees.

Приглашение на ужин пришло и местным волонтёрам, но они отреагировали на него слишком резко и теперь хотят бойкотировать мероприятие.

"Это издевательство? Насколько лицемерны могут быть Министерство социальных дел, министр и Департамент социального страхования в игре в помощь военным беженцам?" — удивилась одна из женщин.

Вдобавок эстонка назвала застолье циничным высмеиванием усилий волонтёров и самих украинцев. Участвовать в мероприятии она не будет, предупредила волонтёр.

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Ранее стало известно, что в Румынии начали выселять украинских беженцев из-за новых правил. Местные жители требуют, чтобы украинские беженцы искали новое жильё или начали платить за проживание.

Ирина Фальке
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