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30 апреля, 11:17

В Новосибирске разбился легкомоторный самолёт

<p>Легкомоторный самолёт совершил жёсткую посадку в Новосибирске. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/zstproc/1492" target="_blank" rel="noopener noreferrer">zstproc</a></p>

Легкомоторный самолёт совершил жёсткую посадку в Новосибирске. Обложка © t.me / zstproc

В Новосибирске потерпел крушение частный легкомоторный самолёт Cessna 172. Он упал на участок у посадочной площадки "Городской аэропорт", сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Легкомоторный самолёт совершил жёсткую посадку в Новосибирске. Фото © t.me / zstproc

Легкомоторный самолёт совершил жёсткую посадку в Новосибирске. Фото © t.me / zstproc

В результате происшествия воздушное судно получило повреждения планера, кабины и шасси, экипаж не пострадал. Все обстоятельства и причины инцидента сейчас выясняются.

Предварительно установлено, что примерно в 17:00 по местному времени (13:00 мск) при выполнении частного полёта легкомоторный самолёт совершил жёсткую посадку на участок местности вблизи посадочной площадки "Городской аэропорт" в Заельцовском районе Новосибирска.

Легкомоторный самолёт совершил жёсткую посадку в Новосибирске. Фото © t.me / zstproc

Легкомоторный самолёт совершил жёсткую посадку в Новосибирске. Фото © t.me / zstproc

"Новосибирской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полётов с выездом на место происшествия", — отметили в надзорном органе.

Также на месте ЧП работают сотрудники восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

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Ранее Лайф писал, что неизвестный беспилотник пролетел под самолётом при посадке в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге. Дрон заметили пилоты.

Иван Косицын
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