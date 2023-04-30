В Новосибирске разбился легкомоторный самолёт

В Новосибирске потерпел крушение частный легкомоторный самолёт Cessna 172. Он упал на участок у посадочной площадки "Городской аэропорт", сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Легкомоторный самолёт совершил жёсткую посадку в Новосибирске. Фото © t.me / zstproc

В результате происшествия воздушное судно получило повреждения планера, кабины и шасси, экипаж не пострадал. Все обстоятельства и причины инцидента сейчас выясняются.

Предварительно установлено, что примерно в 17:00 по местному времени (13:00 мск) при выполнении частного полёта легкомоторный самолёт совершил жёсткую посадку на участок местности вблизи посадочной площадки "Городской аэропорт" в Заельцовском районе Новосибирска.

Легкомоторный самолёт совершил жёсткую посадку в Новосибирске. Фото © t.me / zstproc

"Новосибирской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полётов с выездом на место происшествия", — отметили в надзорном органе.

Также на месте ЧП работают сотрудники восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.