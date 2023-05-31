В пролетающий над Сибирью пассажирский A320 ударила молния

Молния ударила в самолёт Airbus A320, летевший из Красноярска в Новосибирск. Об этом сообщает в среду Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.

"По сообщению СМИ об авиационном инциденте, произошедшем с воздушным судном Airbus A320, организовано проведение доследственной проверки", — говорится в сообщении ведомства.

В результате инцидента никто не пострадал, пассажирский лайнер успешно прибыл в аэропорт назначения. На послеполётном осмотре специалисты обратили внимание на створку реверса двигателя — на ней были замечены следы прожига, что как раз характерно для попадания молнии.