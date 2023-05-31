Регион

Уведомления отключены

31 мая, 07:41

В пролетающий над Сибирью пассажирский A320 ударила молния

Молния ударила в самолёт Airbus A320, летевший из Красноярска в Новосибирск. Об этом сообщает в среду Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.

"По сообщению СМИ об авиационном инциденте, произошедшем с воздушным судном Airbus A320, организовано проведение доследственной проверки", — говорится в сообщении ведомства.

В результате инцидента никто не пострадал, пассажирский лайнер успешно прибыл в аэропорт назначения. На послеполётном осмотре специалисты обратили внимание на створку реверса двигателя — на ней были замечены следы прожига, что как раз характерно для попадания молнии.

Россиянам рассказали, как себя вести при встрече с шаровой молнией

Россиянам рассказали, как себя вести при встрече с шаровой молнией

Ранее Лайф рассказывал, что в летевший из Турции в Россию самолёт ударила молния. Лайнер даже пришлось посадить, но обошлось без пострадавших.

Обложка ©

Shutterstock

Марина Калегина
  • Новости
  • Происшествия
  • Красноярский край
  • Новосибирская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров