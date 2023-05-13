Россиянам рассказали, как себя вести при встрече с шаровой молнией

Шаровая молния — одно из самых загадочных явлений природы. Причины её появления до сих пор не известны: порой она возникает в грозу, а иногда в безоблачную погоду: причём не только на улице, но и в помещениях. Об этом в беседе с Лайфом рассказал преподаватель кафедры КБ-1 "Защита информации" РТУ МИРЭА Василий Шутов.

По его словам, шаровая молния бывает разных цветов — от красного до белого. Также она может быть различных размеров — от четырёх сантиметров до нескольких метров. При этом "стандартная" шаровая молния обычно не больше футбольного мяча и издаёт характерный шипящий звук. Чаще всего она не причиняет вреда ни человеку, ни предметам. Обычно она просто зависает в воздухе на несколько секунд, а после этого бесшумно или с небольшим взрывом исчезает.

"Гипотез природы шаровых молний в мире более 400 — от вполне научных до совсем уж фантастических. Некоторые учёные считают, что это явление возникает в результате удара обычной молнии о землю: часть элементов почвы испаряется с большой температурой и вместе с ионизированным кислородом образует некую плазменную смесь. Другие теоретики придерживаются мнения, что шаровые молнии создаются волнами электромагнитного излучения, которые возникают между облаками и землёй", — отметил Шутов.

Как он указал, ключевая проблема в изучении шаровых молний заключается в редкости и недолговечности этого феномена. Учёные просто не имеют возможности "поймать" такую молнию и разобраться в её природе. По всему миру проводится множество экспериментов, однако по-прежнему исследователи бьются над этой загадкой, заметил эксперт.

Шутов рекомендует людям, которые столкнутся с шаровой молнией, не двигаться и не паниковать. Он предупредил, что обычно контакт с молнией заканчивается сильным ожогом, но зафиксированы случаи и более серьёзных травм. Для техники шаровая молния тоже представляет опасность: в частности, из-за способности влиять на работу электрических цепей.

"Несмотря на опасность и непредсказуемость шаровых молний, я всё же советую не плодить лишних фобий. Гораздо опаснее и вероятнее стать жертвой обычной грозы с привычными молниями. Соблюдайте элементарные меры предосторожности: по возможности оставайтесь дома, отключите от сети электроприборы, на улице избегайте одиноко стоящих деревьев или столбов — так вы снизите шансы пострадать от природных явлений", — заключил Шутов.