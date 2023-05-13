Регион

Уведомления отключены

13 мая, 15:24

Россиянам рассказали, как себя вести при встрече с шаровой молнией

Эксперт Шутов посоветовал не двигаться и не паниковать при виде шаровой молнии

Шаровая молния — одно из самых загадочных явлений природы. Причины её появления до сих пор не известны: порой она возникает в грозу, а иногда в безоблачную погоду: причём не только на улице, но и в помещениях. Об этом в беседе с Лайфом рассказал преподаватель кафедры КБ-1 "Защита информации" РТУ МИРЭА Василий Шутов.

По его словам, шаровая молния бывает разных цветов — от красного до белого. Также она может быть различных размеров — от четырёх сантиметров до нескольких метров. При этом "стандартная" шаровая молния обычно не больше футбольного мяча и издаёт характерный шипящий звук. Чаще всего она не причиняет вреда ни человеку, ни предметам. Обычно она просто зависает в воздухе на несколько секунд, а после этого бесшумно или с небольшим взрывом исчезает.

"Гипотез природы шаровых молний в мире более 400 — от вполне научных до совсем уж фантастических. Некоторые учёные считают, что это явление возникает в результате удара обычной молнии о землю: часть элементов почвы испаряется с большой температурой и вместе с ионизированным кислородом образует некую плазменную смесь. Другие теоретики придерживаются мнения, что шаровые молнии создаются волнами электромагнитного излучения, которые возникают между облаками и землёй", — отметил Шутов.

Как он указал, ключевая проблема в изучении шаровых молний заключается в редкости и недолговечности этого феномена. Учёные просто не имеют возможности "поймать" такую молнию и разобраться в её природе. По всему миру проводится множество экспериментов, однако по-прежнему исследователи бьются над этой загадкой, заметил эксперт.

Дачникам рассказали, как правильно установить громоотвод, чтобы гроза не кончилась пожаром

Дачникам рассказали, как правильно установить громоотвод, чтобы гроза не кончилась пожаром

Шутов рекомендует людям, которые столкнутся с шаровой молнией, не двигаться и не паниковать. Он предупредил, что обычно контакт с молнией заканчивается сильным ожогом, но зафиксированы случаи и более серьёзных травм. Для техники шаровая молния тоже представляет опасность: в частности, из-за способности влиять на работу электрических цепей.

"Несмотря на опасность и непредсказуемость шаровых молний, я всё же советую не плодить лишних фобий. Гораздо опаснее и вероятнее стать жертвой обычной грозы с привычными молниями. Соблюдайте элементарные меры предосторожности: по возможности оставайтесь дома, отключите от сети электроприборы, на улице избегайте одиноко стоящих деревьев или столбов — так вы снизите шансы пострадать от природных явлений", — заключил Шутов.

Как сообщал Лайф, в летевший из Турции в Россию самолёт ударила молния. Один из пассажиров записал случившееся на видео.

Обложка ©

Shutterstock

Иван Косицын
  • Новости
  • Комментарии Лайфу
  • Природа
  • Наука и Технологии
  • Интересное

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров