Опекун пропавшего на Урале шестилетнего мальчика задержана по делу о его убийстве

Органы опеки забрали детей у опекуна пропавшего в Екатеринбурге шестилетнего Далера Бобиева Виктории Наумовой. Женщина задержана и проходит подозреваемой по делу об убийстве ребёнка, утверждает Ural Mash.

Сотрудники ПДН изъяли у матери всех шестерых детей, трое из которых — приёмные. Как рассказала URA.RU её соседка, такого поворота событий она не ожидала, потому что всегда считала Наумову заботливой по отношению к детям.

Если вам известна информация о местонахождении ребёнка, позвоните волонтёрам "Лизы алерт". Их номер: +7 (800) 700-54-52.

