Опекун пропавшего на Урале шестилетнего мальчика задержана по делу о его убийстве
В Екатеринбурге задержали опекуна пропавшего мальчика Викторию Наумову
Вероника Наумова. Обложка © eanews.ru
Органы опеки забрали детей у опекуна пропавшего в Екатеринбурге шестилетнего Далера Бобиева Виктории Наумовой. Женщина задержана и проходит подозреваемой по делу об убийстве ребёнка, утверждает Ural Mash.
Сотрудники ПДН изъяли у матери всех шестерых детей, трое из которых — приёмные. Как рассказала URA.RU её соседка, такого поворота событий она не ожидала, потому что всегда считала Наумову заботливой по отношению к детям.
Если вам известна информация о местонахождении ребёнка, позвоните волонтёрам "Лизы алерт". Их номер: +7 (800) 700-54-52.
Напомним, что в Екатеринбурге силовики и волонтёры уже третьи сутки не могут найти пропавшего мальчика. Далер Бобиев (отзывается на имя Костя) вышел из дома на улице Симферопольской в районе Вторчермет 26 июня примерно в семь часов утра, и с тех пор о нём ничего не известно.