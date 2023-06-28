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28 июня, 19:07

Опекун пропавшего на Урале шестилетнего мальчика задержана по делу о его убийстве

В Екатеринбурге задержали опекуна пропавшего мальчика Викторию Наумову

<p>Вероника Наумова. Обложка © <a href="https://eanews.ru/news/smi-rodstvenniki-priyemnoy-semi-propavshego-v-yekaterinburge-rebenka-rasskazali-ob-izdevatelstvakh-nad-nim_28-06-2023" target="_blank" rel="noopener noreferrer">eanews.ru</a></p>

Вероника Наумова. Обложка © eanews.ru

Органы опеки забрали детей у опекуна пропавшего в Екатеринбурге шестилетнего Далера Бобиева Виктории Наумовой. Женщина задержана и проходит подозреваемой по делу об убийстве ребёнка, утверждает Ural Mash.

Сотрудники ПДН изъяли у матери всех шестерых детей, трое из которых — приёмные. Как рассказала URA.RU её соседка, такого поворота событий она не ожидала, потому что всегда считала Наумову заботливой по отношению к детям.

Если вам известна информация о местонахождении ребёнка, позвоните волонтёрам "Лизы алерт". Их номер: +7 (800) 700-54-52.


В Амурской области нашли пропавшего в тайге ребёнка

В Амурской области нашли пропавшего в тайге ребёнка

Напомним, что в Екатеринбурге силовики и волонтёры уже третьи сутки не могут найти пропавшего мальчика. Далер Бобиев (отзывается на имя Костя) вышел из дома на улице Симферопольской в районе Вторчермет 26 июня примерно в семь часов утра, и с тех пор о нём ничего не известно.

Ирина Фальке
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