В Амурской области нашли пропавшего в тайге ребёнка
ПСО "Амур": Пропавший в тайге в Амурской области 10-летний мальчик найден живым
Мальчик, пропавший в тайге в Амурской области. Обложка © T.me / ПСО "Амур"
Пропавший в тайге в Амурской области 10-летний мальчик найден живым. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд "Амур".
"Найден, жив", — говорится в публикации в телеграм-канале ПСО.
Подробности случившегося уточняются.
Напомним, ребёнок отправился в тайгу вместе с отцом и с 13:00 27 июня числился пропавшим без вести. Всё произошло в районе реки Малый Урил. В МЧС сообщали, что поиски мальчика велись с помощью вертолёта Ми-8 и беспилотников.