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28 июня, 05:41

В Амурской области нашли пропавшего в тайге ребёнка

ПСО "Амур": Пропавший в тайге в Амурской области 10-летний мальчик найден живым

<p>Мальчик, пропавший в тайге в Амурской области. Обложка © T.me / <a href="https://t.me/psoamur" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ПСО "Амур"</a></p>

Мальчик, пропавший в тайге в Амурской области. Обложка © T.me / ПСО "Амур"

Пропавший в тайге в Амурской области 10-летний мальчик найден живым. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд "Амур".

"Найден, жив", — говорится в публикации в телеграм-канале ПСО.

Подробности случившегося уточняются.

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Напомним, ребёнок отправился в тайгу вместе с отцом и с 13:00 27 июня числился пропавшим без вести. Всё произошло в районе реки Малый Урил. В МЧС сообщали, что поиски мальчика велись с помощью вертолёта Ми-8 и беспилотников.

Никита Никонов
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