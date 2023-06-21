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21 июня, 02:35

Во Владивостоке нашли девушку, которая пропала в Вене в октябре 2022 года

Российские правоохранители нашли во Владивостоке гражданку Австрии, пропавшую в Вене осенью прошлого года и объявленную в международный розыск. Об этом сообщает пресс-служба УМВД РФ по Приморскому краю.

27-летняя девушка внезапно уехала из дома в Вене, оставив все свои вещи, в октябре прошлого года. Вскоре бюро Интерпола в Австрии объявило её в международный розыск. Оказалось, что у неё было ещё и российское гражданство, девушка решила съездить к родственникам во Владивосток. Узнав от российских коллег, что пропавшая найдена, австрийцы прекратили розыск.

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А ранее Лайф писал, что все пропавшие в горах Карачаево-Черкесии туристы найдены живыми. Как рассказали в региональном УМЧС России, две путешественницы сами вышли к спасателям и сообщили, что руководитель их группы и ещё одна туристка сорвались с перевала Браконьеров и получили травмы. 19 июня спасатели на вертолёте эвакуировали остальных участников группы, пострадавших передали медикам.

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Unsplash

Лариса Сафронова
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