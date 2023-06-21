Во Владивостоке нашли девушку, которая пропала в Вене в октябре 2022 года

Российские правоохранители нашли во Владивостоке гражданку Австрии, пропавшую в Вене осенью прошлого года и объявленную в международный розыск. Об этом сообщает пресс-служба УМВД РФ по Приморскому краю.

27-летняя девушка внезапно уехала из дома в Вене, оставив все свои вещи, в октябре прошлого года. Вскоре бюро Интерпола в Австрии объявило её в международный розыск. Оказалось, что у неё было ещё и российское гражданство, девушка решила съездить к родственникам во Владивосток. Узнав от российских коллег, что пропавшая найдена, австрийцы прекратили розыск.