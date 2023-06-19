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19 июня, 16:12

Все пропавшие в горах Карачаево-Черкесии туристы найдены живыми

Все четверо туристов, которые пропали в горах Карачаево-Черкесии, нашлись живыми. Как рассказали в региональном управлении МЧС России, две путешественницы сами вышли к спасателям и сообщили, что руководитель их группы и ещё одна туристка сорвались с перевала Браконьеров и получили травмы. В связи с этим две девушки решили оставить пострадавших в палатке, а сами отправились искать помощь.

Спасатели эвакуируют двоих участников тургруппы, которые получили травмы. Видео © Telegram / МЧС России

Сегодня днём с перевала Браконьеров спасатели на вертолёте эвакуировали остальных участников группы — инструктора и туристку. Пострадавших передали медикам. Какие травмы получили путешественники, не сообщается. Судя по опубликованным МЧС кадрам, они вряд ли серьёзные.

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Напомним, накануне стало известно, что четверо туристов из Москвы пропали в горах Карачаево-Черкесии. Путешественники вышли на маршрут 12 июня из посёлка Архыз. По плану они собирались закончить девятидневный поход 21 июня в селе Нижний Архыз. Но 18 июня отец одной из участниц обратился в МЧС, так как его дочь перестала выходить на связь.

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Кадр из видео Telegram / МЧС России

Наталья Исакова
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