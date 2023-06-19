Все пропавшие в горах Карачаево-Черкесии туристы найдены живыми

Все четверо туристов, которые пропали в горах Карачаево-Черкесии, нашлись живыми. Как рассказали в региональном управлении МЧС России, две путешественницы сами вышли к спасателям и сообщили, что руководитель их группы и ещё одна туристка сорвались с перевала Браконьеров и получили травмы. В связи с этим две девушки решили оставить пострадавших в палатке, а сами отправились искать помощь.

Спасатели эвакуируют двоих участников тургруппы, которые получили травмы. Видео © Telegram / МЧС России

Сегодня днём с перевала Браконьеров спасатели на вертолёте эвакуировали остальных участников группы — инструктора и туристку. Пострадавших передали медикам. Какие травмы получили путешественники, не сообщается. Судя по опубликованным МЧС кадрам, они вряд ли серьёзные.