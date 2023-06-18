Четверо туристов из Москвы пропали в горах Карачаево-Черкесии
МЧС: Группа туристов не вышла на связь в горах Карачаево-Черкесии, их ищут
Группа из четырёх туристов, которая двигалась по направлению к селу Нижний Архыз Карачаево-Черкесии, перестала выходить на связь. Как сообщили в республиканском ГУ МЧС, спасатели приступили к поискам.
Тревогу забил отец одной участницы экспедиции — москвички 1983 года рождения. Он сообщил, что дочь перестала выходить на связь, и попросил спасателей о помощи. Для поиска группы был направлен отряд специалистов, которые обследовали долину реки Дукки и озеро Семицветное. Там туристов не нашли.
"В связи с тёмным временем суток поиски приостановлены. Завтра поисковые работы будут продолжены", — уточнили в региональном главке МЧС.
Известно, что все туристы уроженцы Москвы и выдвинулись на маршрут 12 июня из посёлка Архыз. Заверить экспедицию они должны были 21 июня в селе Нижний Архыз Зеленчукского района. Как уточнили в региональном главке МЧС, туристическая группа была зарегистрирована.
Ранее Лайф рассказывал, что на Эльбрусе нашли пропавших белорусских альпинистов. Спасателям удалось вовремя обнаружить шестерых человек живыми. Они находились под вершиной горы Утюг на высоте 3800 метров. При этом один из туристов заявил, что их искали напрасно.
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