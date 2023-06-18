Четверо туристов из Москвы пропали в горах Карачаево-Черкесии

Группа из четырёх туристов, которая двигалась по направлению к селу Нижний Архыз Карачаево-Черкесии, перестала выходить на связь. Как сообщили в республиканском ГУ МЧС, спасатели приступили к поискам.

Тревогу забил отец одной участницы экспедиции — москвички 1983 года рождения. Он сообщил, что дочь перестала выходить на связь, и попросил спасателей о помощи. Для поиска группы был направлен отряд специалистов, которые обследовали долину реки Дукки и озеро Семицветное. Там туристов не нашли.

"В связи с тёмным временем суток поиски приостановлены. Завтра поисковые работы будут продолжены", — уточнили в региональном главке МЧС.

Известно, что все туристы уроженцы Москвы и выдвинулись на маршрут 12 июня из посёлка Архыз. Заверить экспедицию они должны были 21 июня в селе Нижний Архыз Зеленчукского района. Как уточнили в региональном главке МЧС, туристическая группа была зарегистрирована.