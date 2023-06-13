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13 июня, 17:56

Четверо туристов пропали в Мурманской области

<p>Место исчезновения туристов. Обложка © VK / <a href="https://vk.com/mchs_murmansk?w=wall-98884639_26965&z=photo-98884639_457277859/album-98884639_00/rev" target="_blank" rel="noopener noreferrer">МЧС Мурманск</a></p>

Место исчезновения туристов. Обложка © VK / МЧС Мурманск

В Крандалакшском районе Мурманской области разыскивают четырёх туристов. Как сообщает пресс-служба регионального главка МЧС России, они не вышли на связь в установленное время.

"13 июня 2023 года в установленное время на связь не вышла зарегистрированная туристская группа в количестве четырёх человек (все совершеннолетние)", — говорится в сообщении ведомства.

На поиски путешественников уже выдвинулись спасатели поисково-спасательного подразделения из Кандалакши.

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Ранее Лайф рассказывал, что на Эльбрусе нашли пропавших белорусских альпинистов. Спасателям удалось вовремя подоспеть и обнаружить шестерых человек живыми. Они находились на высоте 3800 метров под вершиной горы Утюг. При этом один из туристов заявил, что их искали напрасно.

Наталья Исакова
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