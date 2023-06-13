Четверо туристов пропали в Мурманской области

В Крандалакшском районе Мурманской области разыскивают четырёх туристов. Как сообщает пресс-служба регионального главка МЧС России, они не вышли на связь в установленное время.

"13 июня 2023 года в установленное время на связь не вышла зарегистрированная туристская группа в количестве четырёх человек (все совершеннолетние)", — говорится в сообщении ведомства.

На поиски путешественников уже выдвинулись спасатели поисково-спасательного подразделения из Кандалакши.