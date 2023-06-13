Четверо туристов пропали в Мурманской области
Место исчезновения туристов. Обложка © VK / МЧС Мурманск
В Крандалакшском районе Мурманской области разыскивают четырёх туристов. Как сообщает пресс-служба регионального главка МЧС России, они не вышли на связь в установленное время.
"13 июня 2023 года в установленное время на связь не вышла зарегистрированная туристская группа в количестве четырёх человек (все совершеннолетние)", — говорится в сообщении ведомства.
На поиски путешественников уже выдвинулись спасатели поисково-спасательного подразделения из Кандалакши.
Ранее Лайф рассказывал, что на Эльбрусе нашли пропавших белорусских альпинистов. Спасателям удалось вовремя подоспеть и обнаружить шестерых человек живыми. Они находились на высоте 3800 метров под вершиной горы Утюг. При этом один из туристов заявил, что их искали напрасно.