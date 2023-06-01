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1 июня, 10:28

После трёх недель масштабных поисков жителя Кубани нашли отдыхающим у родственников

Оперативники нашли живым жителя Краснодарского края Александра Полещука, который пропал на трассе около трёх недель назад, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Опрос найденного жителя Краснодарского края. Видео © Telegram / СУ СКР по Краснодарскому краю

Заявление о пропаже 29-летнего Полещука написала его супруга, которая утверждала, что её муж уехал в Ростовскую область по работе. Стоит отметить, что мужчину искали не только правоохранители, но и десятки волонтёров. В день пропажи его видели в Ростовской области и на трассе, идущей в сторону Волгограда. А спустя неделю поисков в Волгоградской области была обнаружена машина пропавшего. Как рассказали в ведомстве, в итоге отца двоих детей нашли у родственников в станице Казанской, куда он приехал накануне. Где находился мужчина до того, как попал к ним, не раскрывается.

"В ходе опроса Полещук пояснил следователям, что из дома он уехал самостоятельно и за время его отсутствия каких-либо противоправных действий в его отсутствие в отношении него не совершалось", — говорится в сообщении.

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Ранее Лайф рассказывал, что на Эльбрусе нашли пропавших белорусских альпинистов. Спасателям удалось вовремя подоспеть и обнаружить шестерых человек живыми. Они находились на высоте 3800 метров под вершиной горы Утюг. При этом один из туристов заявил, что их искали напрасно.

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Кадр из видео Telegram / СУ СКР по Краснодарскому краю

Наталья Исакова
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