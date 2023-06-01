После трёх недель масштабных поисков жителя Кубани нашли отдыхающим у родственников

Заявление о пропаже 29-летнего Полещука написала его супруга, которая утверждала, что её муж уехал в Ростовскую область по работе. Стоит отметить, что мужчину искали не только правоохранители, но и десятки волонтёров. В день пропажи его видели в Ростовской области и на трассе, идущей в сторону Волгограда. А спустя неделю поисков в Волгоградской области была обнаружена машина пропавшего. Как рассказали в ведомстве, в итоге отца двоих детей нашли у родственников в станице Казанской, куда он приехал накануне. Где находился мужчина до того, как попал к ним, не раскрывается.