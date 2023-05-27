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27 мая, 14:39

Яхтсмен пропал без вести во время регаты на Волге

Участник соревнований по парусному спорту пропал во время регаты под Ульяновском

<p>Соревнования по парусному спорту. Обложка © VK / <a href="https://vk.com/sofps?z=photo-163554529_457239513/album-163554529_293487139/rev" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Самарская областная Федерация парусного спорта</a></p>

Соревнования по парусному спорту. Обложка © VK / Самарская областная Федерация парусного спорта

Участник соревнований по парусному спорту "Мемориал Гуняшова" в Самарской области пропал во время регаты на Волге. Об этом сообщили в региональной федерации парусного спорта, которая выступает организатором турнира.

Запланированный на 26–28 мая первый этап состязаний крейсерских яхт стартовал вчера вечером. Гонки должны были пройти по маршруту Тольятти – Сенгилей, однако уже в первую ночь участники столкнулись с трудностями — начался шторм.

"Произошла ситуация, был шторм ночью... Да, ищут [пропавшего]", — сказал РИА "Новости" представитель федерации, отметив, что там пока не располагают полной информацией.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Ульяновской области, на границе между регионами за борт судна действительно упал мужчина. На место ЧП выехали спасатели из Службы гражданской защиты и пожарной безопасности.

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Ранее Лайф рассказывал, что на Эльбрусе нашли пропавших белорусских альпинистов. Спасателям удалось вовремя подоспеть и обнаружить шестерых человек живыми. Они находились на высоте 3800 метров под вершиной горы Утюг. При этом один из туристов заявил, что их искали напрасно.

Николь Вербер
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