Яхтсмен пропал без вести во время регаты на Волге

Участник соревнований по парусному спорту "Мемориал Гуняшова" в Самарской области пропал во время регаты на Волге. Об этом сообщили в региональной федерации парусного спорта, которая выступает организатором турнира.

Запланированный на 26–28 мая первый этап состязаний крейсерских яхт стартовал вчера вечером. Гонки должны были пройти по маршруту Тольятти – Сенгилей, однако уже в первую ночь участники столкнулись с трудностями — начался шторм.

"Произошла ситуация, был шторм ночью... Да, ищут [пропавшего]", — сказал РИА "Новости" представитель федерации, отметив, что там пока не располагают полной информацией.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Ульяновской области, на границе между регионами за борт судна действительно упал мужчина. На место ЧП выехали спасатели из Службы гражданской защиты и пожарной безопасности.