Опубликовано трогательное видео с найденными в Кузбассе после долгих поисков девочками
SHOT: Пропавших под Кемеровом двух маленьких девочек нашли в лесополосе
Появились трогательные кадры, сделанные после нахождения двух маленьких девочек, которые пропали в посёлке Ленинский в Кемеровской области. От радости местные жители не смогли сдержать слёз, сообщает SHOT.
В Кемеровской области нашли пропавших детей. Видео © SHOT
По данным телеграм-канала, сестёр удалось найти в лесополосе в трёх километрах от посёлка, где они жили. Всё это время девочки провели на открытом воздухе в одних платьях, без верхней одежды и обуви.
"Господи, они в платьишках. Раздетые, в одних платьишках", — говорит удивлённая местная жительница на видео.
Как писал Лайф, 18 мая две сестры в возрасте двух и четырёх лет пропали с детской площадки. Полиция, волонтёры и добровольцы развернули масштабные поиски. Сегодня стало известно, что детей нашли живыми. Предварительно установлено, что они воспитываются в многодетной семье, родители злоупотребляют алкоголем.