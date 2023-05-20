Опубликовано трогательное видео с найденными в Кузбассе после долгих поисков девочками

Появились трогательные кадры, сделанные после нахождения двух маленьких девочек, которые пропали в посёлке Ленинский в Кемеровской области. От радости местные жители не смогли сдержать слёз, сообщает SHOT.

В Кемеровской области нашли пропавших детей. Видео © SHOT

По данным телеграм-канала, сестёр удалось найти в лесополосе в трёх километрах от посёлка, где они жили. Всё это время девочки провели на открытом воздухе в одних платьях, без верхней одежды и обуви.

"Господи, они в платьишках. Раздетые, в одних платьишках", — говорит удивлённая местная жительница на видео.