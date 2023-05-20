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20 мая, 08:50

Опубликовано трогательное видео с найденными в Кузбассе после долгих поисков девочками

SHOT: Пропавших под Кемеровом двух маленьких девочек нашли в лесополосе

Появились трогательные кадры, сделанные после нахождения двух маленьких девочек, которые пропали в посёлке Ленинский в Кемеровской области. От радости местные жители не смогли сдержать слёз, сообщает SHOT.

В Кемеровской области нашли пропавших детей. Видео © SHOT

По данным телеграм-канала, сестёр удалось найти в лесополосе в трёх километрах от посёлка, где они жили. Всё это время девочки провели на открытом воздухе в одних платьях, без верхней одежды и обуви.

"Господи, они в платьишках. Раздетые, в одних платьишках", — говорит удивлённая местная жительница на видео.

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Как писал Лайф, 18 мая две сестры в возрасте двух и четырёх лет пропали с детской площадки. Полиция, волонтёры и добровольцы развернули масштабные поиски. Сегодня стало известно, что детей нашли живыми. Предварительно установлено, что они воспитываются в многодетной семье, родители злоупотребляют алкоголем.

Обложка ©

SHOT

Иван Косицын
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