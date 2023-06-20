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20 июня, 11:52

Заблудившаяся россиянка провела в лесу 18 дней и чудом осталась жива

В Бурятии спасли девушку, которая заблудилась и 18 дней бродила по лесу

В Бурятии нашли девушку, которая заблудилась в лесу и провела там более двух недель. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по республике.

По данным ведомства, девушка 1994 года рождения заблудилась ещё 1 июня при сборе дикоросов. Она бродила по лесу целых 18 дней и каким-то чудом выжила. В итоге счастливицу нашли спасатели БРПСС (Бурятской республиканской поисково-спасательной службы).

В ходе спасительной операции они прошли более 130 квадратных километров леса и наконец вышли на девушку. В удовлетворительном состоянии её сразу же передали медикам.

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Ранее в Московской области спасли 81-летнюю пенсионерку, которая пошла в лес прогуляться, заблудилась и провела там 12 часов в одиночестве. Её близкие забили тревогу, когда бабушка не вернулась вечером домой. Спасатели сразу начали поиски, которые увенчались успехом.

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Николь Вербер
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