Заблудившаяся россиянка провела в лесу 18 дней и чудом осталась жива

В Бурятии нашли девушку, которая заблудилась в лесу и провела там более двух недель. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по республике.

По данным ведомства, девушка 1994 года рождения заблудилась ещё 1 июня при сборе дикоросов. Она бродила по лесу целых 18 дней и каким-то чудом выжила. В итоге счастливицу нашли спасатели БРПСС (Бурятской республиканской поисково-спасательной службы).

В ходе спасительной операции они прошли более 130 квадратных километров леса и наконец вышли на девушку. В удовлетворительном состоянии её сразу же передали медикам.